El personal civil de Defensa pide aclarar si la “gratificación” se va a prorrogar

Convoca una concentración la víspera de la reunión de la mesa de negociación

Redacción
10/12/2025 22:03
Puerta del Arsenal concentración personal civil
El personal civil lleva meses manifestándose
Daniel Alexandre
La Asemblea do Persoal Civil do Ministerio de Defensa impulsada por la CIG anuncia una nueva movilización para el próximo miércoles, día 17, a las 11.00 horas, con el objetivo de presionar para “consolidar o conseguido” –los 2.400 euros brutos este año– “e traballar por melloralo, sobre todo nun momento en que está a falarse dun novo incremento salarial para o persoal militar”.

El colectivo recuerda que tan pronto se anunció el pago de esta “gratificación extraordinaria” solicitaron una reunión de la Mesa Delegada de Defensa para “abordar as retribucións do persoal civil”. En ese encuentro, que se celebrará el día siguiente de la concentración en la Puerta del Parque del Arsenal, la plataforma afirma que deberán aclararse varias cuestiones, como la “actualización da folla de ruta” en materia de mejoras salariales, puesto que la presentada en marzo “quedou sobrepasada polos feitos posteriores”, así como el motivo de la cantidad de la gratificación.

También debería hablarse, apunta la asamblea, de si esa financiación ofrecida por Hacienda para sufragar las diferentes partidas aprobadas últimamente van a continuar en los próximos años y si son ciertas las informaciones sobre un nuevo aumento de los salarios del personal militar del Ministerio. 

