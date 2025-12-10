Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El Concello aborda las mediciones de radón en el último comité de Seguridade del año

Los grupos de la oposición criticaron que no se les convocase, algo que, según el gobierno local, no está en el reglamento

Redacción
10/12/2025 21:01
Reunión del comité de Seguridade e Saúde celebrada esta mañana en el palacio municipal
Reunión del comité de Seguridade e Saúde celebrada esta mañana en el palacio municipal
Cedida
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El palacio municipal de Ferrol acogió esta mañana la última reunión del año del comité de Seguridade e Saúde, que se convoca con una periodicidad trimestral. Durante el encuentro, la concejala Susana Sanjurjo puso en valor la importancia de esta cita, a la que calificó como “un espazo de diálogo e debate cos representantes sindicais”.

En cuanto al contenido de la reunión, la edila dio cuenta de las mediciones de radón efectuadas en las dependencias municipales durante los últimos seis meses, avanzando que “os datos son moi satisfactorios”, dado que “non se detectaron concentracións nos centros de traballo agás nun punto moi concreto e reducido do Torrente Ballester, derivado das características da súa construción”. En este sentido, Sanjurjo relató que ya se está trabajando en medidas preventivas y aseguró que en 2026 se formalizará el plan de prevención propio.

Desencuentro

El último encuentro del año del comité de Seguridade e Saúde desató las críticas de los grupos de la oposición precisamente porque no se les había convocado para participar en el mismo. Por medio de un comunicado, PSOE, BNG y Ferrol en Común afearon al gobierno local la decisión, afirmando que la concejala Susana Sanjurjo decidió “unilateralmente que [a reunión] deixe de ser plural e representativa” y que, desde que se llevan a cabo, “participaron sempre, e sen interrupcións, as persoas que designaba cada partido político con representación”.

Como respuesta, desde el ejecutivo ferrolano se detalló que este comité se rige por un reglamento de principios de la década de los 80 en el que “os grupos políticos non están incluídos”, como también sucede en otros órganos como las mesas de negociación. En este caso concreto, apuntó que se una reunión entre los delegados de prevención y el Concello y que la asistencia del resto de grupos se debía a que, durante años, no hubo ningún control de asistencia a la misma. No obstante, también se censuraron estas críticas, señalando las tasas de absentismo de estas formaciones en las comisiones –del 80% para FeC, 60% el BNG y cerca del 40% el PSOE, aseveró–.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Puerta del Arsenal concentración personal civil

El personal civil de Defensa pide aclarar si la “gratificación” se va a prorrogar
Redacción
Uno de los responsables del proyecto detallando las actuaciones en el IES Sofía Casanova

Educación destinará 3,1 millones a la rehabilitación de dos centros de enseñanza de Ferrol
J Guzmán
Montenegro, en el centro, brilló en el pabellón de A Fraga

Elías Montenegro, del Arco Narón, de la primera plaza de Liga al oro en As Pontes
Redacción
La marea amarilla y azul disfrutó de la élite de la disciplina

Conexión directa Narón-Cangas con más de 50 aficionados amarillos en O Gatañal
Redacción