El Concello aborda las mediciones de radón en el último comité de Seguridade del año

Reunión del comité de Seguridade e Saúde celebrada esta mañana en el palacio municipal Cedida

El palacio municipal de Ferrol acogió esta mañana la última reunión del año del comité de Seguridade e Saúde, que se convoca con una periodicidad trimestral. Durante el encuentro, la concejala Susana Sanjurjo puso en valor la importancia de esta cita, a la que calificó como “un espazo de diálogo e debate cos representantes sindicais”.

En cuanto al contenido de la reunión, la edila dio cuenta de las mediciones de radón efectuadas en las dependencias municipales durante los últimos seis meses, avanzando que “os datos son moi satisfactorios”, dado que “non se detectaron concentracións nos centros de traballo agás nun punto moi concreto e reducido do Torrente Ballester, derivado das características da súa construción”. En este sentido, Sanjurjo relató que ya se está trabajando en medidas preventivas y aseguró que en 2026 se formalizará el plan de prevención propio.

Desencuentro

El último encuentro del año del comité de Seguridade e Saúde desató las críticas de los grupos de la oposición precisamente porque no se les había convocado para participar en el mismo. Por medio de un comunicado, PSOE, BNG y Ferrol en Común afearon al gobierno local la decisión, afirmando que la concejala Susana Sanjurjo decidió “unilateralmente que [a reunión] deixe de ser plural e representativa” y que, desde que se llevan a cabo, “participaron sempre, e sen interrupcións, as persoas que designaba cada partido político con representación”.

Como respuesta, desde el ejecutivo ferrolano se detalló que este comité se rige por un reglamento de principios de la década de los 80 en el que “os grupos políticos non están incluídos”, como también sucede en otros órganos como las mesas de negociación. En este caso concreto, apuntó que se una reunión entre los delegados de prevención y el Concello y que la asistencia del resto de grupos se debía a que, durante años, no hubo ningún control de asistencia a la misma. No obstante, también se censuraron estas críticas, señalando las tasas de absentismo de estas formaciones en las comisiones –del 80% para FeC, 60% el BNG y cerca del 40% el PSOE, aseveró–.