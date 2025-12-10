Educación destinará 3,1 millones a la rehabilitación de dos centros de enseñanza de Ferrol

Uno de los responsables del proyecto detallando las actuaciones en el IES Sofía Casanova D. Alexandre

La Xunta destinará un total de 3,1 millones de euros a la renovación integral de dos centros de enseñanza del término municipal de Ferrol. Así lo anunció este mediodía el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, durante una visita al IES Sofía Casanova, una de las instalaciones que se renovará.

Acompañado del alcalde, José Manuel Rey, y la concejala responsable del departamento de Educación, Patricia Cons, el representante autonómico detalló que esta inversión forma parte del Plan de arquitectura pedagóxica impulsado por el área que dirige. Así, tras abordar con uno de los responsables de ambos proyectos las diferentes actuaciones que se van a acometer en los institutos ferrolanos, Rodríguez González puso en valor la apuesta de Educación por la ciudad naval, afirmando que, incluyendo estas intervenciones y otras programadas, se han destinado a los centros de la ciudad naval 11 millones –1,4 en el Almirante Juan de Lángara, 762.000 en el IES de Catabois, 600.000 en el CEE Terra de Ferrol; 2,5 millones en el CIFP Ferrolterra, 700.000 en el CIFP Rodolfo Ucha, 650.000 en el IES Ricardo Carvalho Calero, así como reformas en el Concepción Arenal y el Ferrol Vello, con cuantías aún por concretar–.

La visita

“Hoxe imos a comezar o proceso administrativo de contratación de dous proxectos singulares pero que son moi semellantes. Estamos a falar de rehabilitacións enerxéticas que inclúen intervencións no que se denominan envolventes dos edificios, e que teñen unha dobre bondade: por unha parte, un incremento do confort térmico do alumnado e tamén supón un gran aforro dos consumos eléctricos”, explicó el conselleiro. En este sentido, el responsable calificó de “importantes” las inversiones en ambos centros, detallando que al Sofía Casanova se destinarán aproximadamente 1,3 millones y al Leixa 1,8.

Según las estimaciones del organismo autonómico, el proceso de licitación comenzará “nunha ou dúas semanas”, dado que el procedimiento debe comenzar antes de que finalice el presente 2025, estando programada su adjudicación para el primer cuatrimestre de 2026. Teniendo esto en cuenta y que el plazo de ejecución será de diez meses, Román Rodríguez afirmó que las obras se terminarían entre finales del año que viene o, más probablemente, a comienzos de 2027. “Prácticamente serán centros construídos de novo”, apuntó el representante, reconociendo que en intervenciones de este tipo “sempre hai molestias” pero a la vez destacando “a complicidade” de la comunidad educativa durante el desarrollo de los trabajos.

Por su parte, el alcalde, José Manuel Rey, agradeció a Rodríguez González su visita, afirmando que no solo se trataba de un encuentro entre administraciones, sino también “cumprir cos compromisos”, en este caso “o maior investimento en moitos anos en materia de educación en Ferrol”. “É un bo momento para presenciar en directo novos proxectos na nosa cidade”, aseveró el regidor, recordando que el municipio se encuentra en un momento de crecimiento económico y poblacional y que, por ello, el objetivo del gobierno local es “que as familias teñan o mellor entorno para desenvolverse, para que os seus nenos e nenas poidan ir ás mellores instalacións públicas”.

La actuación

En cuanto a las actuaciones que se realizarán en ambos centros educativos, Rodríguez explicó que en el Sofía Casanova se instalarán 2.566 metros cuadrados de cubierta nueva tipo sándwich y aislamiento térmico extruido de ocho centímetros –la totalidad de las instalaciones salvo el salón de actos, que se renovó recientemente–. En las fachadas, por otra parte, se aplicarán 2.424 metros de revestimiento tipo SATE, además de sustituirse un total de 150 ventanas y puertas. Por último, se cambiarán 1.034 puntos lumínicos por otros con tecnología LED, se colocarán 147 luces de emergencia y se reformarán los falsos techos y el sistema de calefacción.

Instantánea de la visita al CEIP Ángela Ruiz Robles Cedida

En el Leixa, por otra parte, se modernizará la cubierta con los mismos materiales que el anterior –en este caso 3.165 metros cuadrados– y las fachadas –2.523–. A esto se suma la renovación de todas las canalizaciones y bajantes, el cambio de 192 ventanas y 15 puertas y la sustitución de las luminarias, entre otras. Así, se espera que en el primer instituto se logre un ahorro energético del 60% y en el segundo del 40%.

CEIP Ángela Ruiz Robles

Tras pasear por las instalaciones del IES, la comitiva se desplazó hasta el centro educativo CEIP Ángela Ruiz Robles, en el barrio de Recimil, para que el conselleiro de Educación pudiera conocer de primera mano los trabajos de renovación de instalaciones deportivas acometidos gracias a un convenio por valor de un millón de euros firmado con el Concello.

Durante la visita, el alcalde ferrolano detalló que, de los diez colegios públicos del término municipal, las obras ya han finalizado en ocho. En los dos restantes, Almirante Juan de Lángara y Pazos, los trabajos de interior ya han finalizado, restando los de exterior, dado que dependen del tiempo.