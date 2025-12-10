Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Besteiro vuelve a reclamar la instalación en Ferrol de la placa en honor a Pablo Iglesias

El secretario xeral del PSdeG participó ayer en Madrid con su homólogo ferrolano en los actos de homenaje al fundador de la formación

Redacción
10/12/2025 13:08
Los secretarios xerales en el cementerio de La Almudena
Los secretarios xerales en el cementerio de La Almudena
Cedida
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y su homólogo de la agrupación ferrolana, Ángel Mato, participaron ayer en Madrid en los actos de homenaje al fundador del PSOE y la UGT, Pablo Iglesias, por el centenario de su muerte. Aprovechando la ocasión, Besteiro volvió a reclamar el Concello de Ferrol la colocación de la placa del homenajeado en un lugar acorde con su importancia histórica.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El nuevo mobiliario ya ha sido instalado

El reciclaje del alumnado del CPI As Mirandas se traduce en nuevo mobiliario en el centro
Redacción
Un momento de la visita

La Xunta sufraga la contratación de una decena de jóvenes en Ferrol, Eume y Ortegal
Redacción
Un instante de la anterior edición

Ortigueira busca el nuevo cartel del Festival Internacional do Mundo Celta de 2026
Redacción
Imagen de archivo de una formación de cocina

El Programa Integrado de Emprego, una nuevo proyecto de inserción laboral para las mujeres
Redacción