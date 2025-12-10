Besteiro vuelve a reclamar la instalación en Ferrol de la placa en honor a Pablo Iglesias

Los secretarios xerales en el cementerio de La Almudena Cedida

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y su homólogo de la agrupación ferrolana, Ángel Mato, participaron ayer en Madrid en los actos de homenaje al fundador del PSOE y la UGT, Pablo Iglesias, por el centenario de su muerte. Aprovechando la ocasión, Besteiro volvió a reclamar el Concello de Ferrol la colocación de la placa del homenajeado en un lugar acorde con su importancia histórica.