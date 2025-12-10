Ferrol
Besteiro vuelve a reclamar la instalación en Ferrol de la placa en honor a Pablo Iglesias
El secretario xeral del PSdeG participó ayer en Madrid con su homólogo ferrolano en los actos de homenaje al fundador de la formación
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y su homólogo de la agrupación ferrolana, Ángel Mato, participaron ayer en Madrid en los actos de homenaje al fundador del PSOE y la UGT, Pablo Iglesias, por el centenario de su muerte. Aprovechando la ocasión, Besteiro volvió a reclamar el Concello de Ferrol la colocación de la placa del homenajeado en un lugar acorde con su importancia histórica.