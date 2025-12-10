Mi cuenta

Diario de Ferrol

Concierto

Andhrea & The Black Cats vuelve a Ferrol cargado de novedades “bluseras” y con equipo renovado

La formación de Santiago de Compostela actuará en Os Xoves da Capela

Redacción
10/12/2025 12:09
Andhrea & The Black Cats presenta en Ferrol "New Roads"
Andhrea & The Black Cats presenta en Ferrol "New Roads"
Cedida
Tras haber pisado el escenario de La Room el mes pasado, Andhrea & The Black Cats vuelven a la ciudad para presentar su primer álbum de estudio, “New Roads”. En esta ocasión, el concierto tendrá lugar este jueves 11, a las 20.30 horas en la capilla del Torrente, dentro del ciclo Os Xoves da Capela, lo que significa que la entrada se puede adquirir por 3 euros en la página web de Ataquilla o en el Jofre. 

La incorporación de la tuba a la formación, a manos de Manuel Martínez, es una de las últimas novedades que están presentando en sus conciertos, añadiendo una nota neorleanesa a su “blues viejuno”, tal como lo definen los propios integrantes, que desde el principio interpretan temas tradicionales del género con su estilo personal. El equipo, fundado en Santiago de Compostela hace cuatro años, se completa con Ramón Figueira “Figui”, a las armónicas; Andhrea Verdú, con la voz; Benjamín Vázquez, a la guitarra, y Aitor García, en la batería.

La banda ganó recientemente el VI Concurso de la Societat de Bues de Barcelona después de recorrer escenarios tan populares como el Festival de Blues de Benicassim, el Outono Códax o el Sweet Cotton Festival, entre otros.

