Retratos a mascotas solidarios, concursos y mucho más, esta Navidad con la Escola Aberta

Escola Aberta Emilio Cortizas

La Escola Aberta de Arte ya tiene ultimados todos los detalles de su programa de diciembre, un mes en el que no descansan a excepción de Nochebuena, Navidad, Fin de Año, Año Nuevo y Reyes, e incluso suben la apuesta. El equipo desempolvó sus tórculos para aprovecharlos en un taller monográfico de grabado, dirigido a adultos, que estará a cargo de la artista fundadora Carmen Martín, y para los pequeños tienen preparados unos concursos de belenes y de estrellas. La persona que gane este último coronará el árbol de un diorama de la ciudad de Ferrol, con sus habitantes y edificios más queridos por sus creadores, que se expondrá en su cambiante escaparate.

El club de inglés gratuito que la escuela organiza por distintos puntos, que según valora su profesor, José Varela, “además de un buen número, es gente muy interesada y de varios países: teníamos una chica americana, otra de la India... y mucha gente española, pero también de otras regiones”, continúa con algunas variaciones navideñas.

Este viernes 12, la reunión se celebrará en Skada Moncloa, a las 22.00 horas, y el viernes 19 en la Escola Aberta, a las 19.30 horas, donde se cerrará el ciclo con un “Secret Santa”, el equivalente a lo que se ha extendido por esta zona como “amigo invisible”.

Una vez terminada la celebración del 25 aniversario, que tuvo lugar durante todo el pasado noviembre bajo el título del “Mes da Emoción”, el club de retrato gratis, que se convocaba semanalmente, vuelve a la calma. Como máximo una vez al mes, se irán anunciando las citas de esta propuesta, que cambia ahora ligeramente las dinámicas, y cuyo próximo encuentro tendrá lugar, el martes 16 a las 10.30 horas, en el Centro de Día de Cáritas, en la calle Magdalena, con la particularidad de que los modelos serán los propios usuarios.

No obstante, antes tendrá lugar una de las novedades más destacadas de las fiestas: el Mercado Aberto de Arte que acogerá el centro cívico de Canido este sábado 13, de 17.00 a 20.00, y el domingo 14, de 11.00 a 20.00, cuando también habrá concierto. En este actuará el dúo de ópera y jazz formado por la voz de la artista y artesana de los pendientes que se pueden encontrar en la escuela, Rosalía Martín, y el pianista Alonso Villamor.

En esta feria se podrán encontrar pinturas, dibujos y “prints” desde 2 euros, así como retratos solidarios de mascotas por 5, en colaboración con El hogar de Wilbur, por lo que desde el centro animan a pasarse acompañados de su perro o perra para ser retratados en vivo.

Asimismo, entre las numerosas actividades que tienen previstas están los concursos infantiles de belenes, que en este caso se desarrollará por equipos, y de estrellas de Navidad.

Taller para adultos

Carmen Martín aprovechará su experiencia en la diciplina para impartir un taller de 3 horas de duración, que tendrá lugar en el propio centro el próximo sábado 20, en este caso con necesidad de reserva previa contactando por teléfono o redes sociales.