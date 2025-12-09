Operativo en Catabois por una olla olvidada al fuego

Agentes y Bomberos en la zona AEIG

Una cacerola olvidada en la cocina propició este martes un conato de incendio en el número 93 de la carretera de Catabois, en Ferrol, confirma el Concello. La voz de alarma se dio sobre las 19.30 horas, cuando el intenso humo se dejó notar en el edificio.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de los Bomberos del parque de A Gándara y también dos patrullas de la Policía Municipal, que realizaron tareas de ventilación y aseguraron la zona, donde no hubo daños.