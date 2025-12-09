Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Nuevo hito en la reforma de los campos de fútbol 8 de Caranza

La compañía Proyfe ha sido la adjudicataria de los contratos de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud

J. Guzmán
J. Guzmán
09/12/2025 21:22
Momento de la rueda de prensa del alcalde celebrada esta mañana
Momento de la rueda de prensa del alcalde celebrada esta mañana
D. Alexandre
El proyecto de modernización y reforma de los campos de fúbol 8 de Caranza –que se convertirán en uno de fútbol 11 transformable en dos más pequeños– alcanzó esta mañana un nuevo hito con la adjudicación del servicio de dirección de obra y el de coordinación de seguridad y salud. Según avanzó el alcalde, José Manuel Rey, será la compañía Proyfe la responsable de ambas labores por un coste total de 31.944 euros –se licitó en dos lotes, valorados en 15.972 euros cada uno–.

Este paso, fundamental de cara a ejecutar los trabajos, se produce tan solo una semana después de que se diera a conocer la compañía que acometerá las labores –Prace, Obras e Servizos, por 809.555 euros–. En este sentido, desde el Concello se recordó que este proyecto ha sido posible gracias a un convenio con la Consellería de Presidencia, que financiará parte de los trabajos, enmarcados en la iniciativa Cidade do Deporte, después de que un desencuentro con la Diputación provocase que esta renunciase a tomar parte en la propuesta.

“Con esta adxudicación poderemos comezar as obras a primeiros de xaneiro”, avanzó el regidor, incidiendo en que se trataba de un proyecto muy importante tanto para el barrio de Caranza como para el municipio de Ferrol. El contrato, de este modo, se iniciará con la formalización del acta de comprobación del replanteo y terminará con la entrega del informe “sobre o estado final dos traballos executados”.

Entre otras actuaciones, el encargo contempla la retirada del césped actual, la adecuación del firme y la instalación de uno nuevo, homologado y de última generación, así como un sistema de riego. Asimismo, se construirá una nueva grada de hormigón, se renovará la zona de vestuarios y se dotará al terreno de juego de nueva equipación. Por otra parte, desde el Concello se señaló que la reforma de los campos de A Gándara se adjudicará en breve.

