Ferrol

La empresa Sercoin será la suministradora de accesorios para los camiones de bomberos

La adjudicataria también deberá formar a los profesionales ferrolanos en el funcionamiento y mantenimiento de estos elementos

J. Guzmán
J. Guzmán
09/12/2025 21:38
Cada uno de los lotes se corresponde a uno de los vehículos del parque municipal
Cada uno de los lotes se corresponde a uno de los vehículos del parque municipal
Juan Rey-Cabarcos
La empresa especializada Talleres Sercoin, con sede en Madrid, ha sido seleccionada como adjudicataria del contrato de suministro de accesorios para los dos camiones con autoescalera del parque municipal de bomberos de Ferrol. Así lo anunció esta mañana el alcalde, José Manuel Rey, al finalizar la reu­nión de la Xunta de Goberno Local en la que se dio cuenta de la resolución del encargo.

Fue precisamente a finales del pasado mes de julio cuando, al concluir este encuentro municipal, el regidor detalló que el Concello destinaría 57.222 euros a la modernización de los vehículos con estos elementos, explicando que la licitación se dividiría en dos lotes, uno por cada camión. De este modo, la autoescalera Iveco Magirus se equipará con una camilla plegable, un ‘safetypeak’ con su correspondiente soporte, una lanza de agua con monitor y un conector para la aspiración y descarga de líquidos y gases, todo ello por un importe de 38.884 euros.

El modelo Daf Magirus, por otro lado, contará también con una camilla, una escalera KTL, una funda de color encarnado y dos focos LED para la cesta del vehículo. En este caso, el coste del material ascenderá a 18.337 euros –de modo que el contrato, en su conjunto, está valorado en 57.222 euros–.

La firma adjudicataria, recordó el gobierno local, cuenta ahora con un plazo de seis meses, a contar desde la formalización del contrato, para el suministro e instalación del material. Asimismo, el encargo contempla que la compañía deberá realizar una jornada formativa con cada uno de los cinco turnos que componen el servicio sobre el funcionamiento y el mantenimiento de todos los nuevos equipos.

Con estes accesorios melloramos as condicións de seguridade dos nosos bombeiros, e tamén reducimos os tempos de actuación nas intervencións”, afirmó el alcalde ferrolano, insistiendo en que los mismos permitirán “salvar vidas” y evitar lesiones.

