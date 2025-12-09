La Cocina Económica de Ferrol pierde socios y precisa de nuevos benefactores

La entidad también ha visto reducido el número de comensales diarios tras años al alza Daniel Alexandre

Entidades del ámbito social como la Cocina Económica encuentran en esta época del año el mejor momento para apelar a la solidaridad de la ciudadanía, aunque el soporte lo necesitan durante todo el ejercicio. “Pese a las ayudas que percibimos de las administraciones, si no fuera por la colaboración ciudadana y nuestros socios no alcanzaríamos a cubrir todas nuestras necesidades”, explica una de las vocales de la entidad, que también apunta que “la gente suele responder muy bien a cualquier llamamiento que se hace, eso suele ser así, pero si no pedimos ayuda ésta no llega”, indica.

El presidente, Antonio Tostado, también sostiene que la colaboración que brindan ciudadanos y entidades es fundamental para mantener un servicio “que no tienen muchas ciudades y que conviene cuidar en tanto que permite a muchas personas que llegan tener un soporte mientras no regularizan su situación”. Tostado también insiste en lo importante que resulta esto "en un momento de bonanza como el actual con una población que sigue creciendo y un desempleo que sigue bajando”.

Plazos más cortos

El presiente de la Cocina Económica de Ferrol recuerda además como no hace tanto “las familias con hijos pasaban meses haciendo uso del servicio, eso hoy, por fortuna, se solventa en apenas unas semanas, y eso es lo deseable, sobre todo tratándose de niños, ya que este no es el mejor ambiente en el que debieran moverse”, asevera el responsable de la entidad social.

Tostado explica asimismo, que por primera vez en años el número de comensales se está reduciendo y atienden a una media de 85 personas en el servicio de comidas y poco más del medio centenar en el de cenas.

Así, añade que lo que más se ha reducido es la presencia de ciudadanos españoles con problemática cronificada, ya que familias de fuera siguen llegando a la ciudad a diario. Y éstas, ahora también, pasan menos tiempo haciendo uso del servicio. “Llegamos a tener a una familia más de un año viniendo a comer a diario, eso hoy, por fortuna, ya no está pasando”, asevera.

Colaboraciones

Desde la Cocina Económica de Ferrol agradecen el gran esfuerzo de colectivos como el Baxio el Rugby Ferrol, que se han movilizado también para captar ayuda de la ciudadanía en general y de sus simpatizantes en particular en el transcurso de los partidos o entrenamientos. “Esta ayuda en forma de víveres nos da la vida", apunta una de las vocales de la entidad”.

Así, recuerdan que todos los productos que la gente dona la empresa contratada para ofrecer las comidas se los descuenta del precio final del servicio.

Por otra parte, en las últimas horas se activaba también una campaña solidaria en favor de la Cocina Económica de Ferrol por parte de la Asociación Veciñal de Canido. Las personas que quieran colaborar podrán hacerlo aportando alimentos que se han considerado prioritarios como pueden ser leche (muy presente en las cenas); cacao y café solubles, botellines de agua, zumos (200 ml o de un litro); conservas de pescado, legumbres, etc.

El punto de recogida se ha fijado en el centro cívico, situado en la calle Poeta Pérez Parallé. El material se puede donar hasta el próximo viernes 12 de diciembre y todo lo que se obtenga se donará a la institución social.

Antonio Tostado recuerda que siendo Ferrol una ciudad envejecida muchos de sus socios, mayormente personas de avanzada edad, van faltando y con ello el número de benefactores, que se ha reducido considerablemente en los últimos doce años. Por ello recuerda que se puede colaborar con hasta un mínimo de 15 euros al año, pudiendo hacer aportaciones mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. “Toda ayuda, por poco que parezca, nos resulta de ayuda”, indican desde la Cocina Económica de Ferrol, al tiempo que recuerdan que lo aportado se puede desgravar en la Renta.