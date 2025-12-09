"Kamikaze" por despiste en la AP-9F: una mujer circula en sentido contrario entre Neda y Fene

Imagen de archivo de un tramo de la AP-9F Daniel Alexandre

Susto monumental el que se ha llevado este martes una conductora que se dirigía a Ferrol y tomó la autopista en Neda al revés, teniendo un despiste que pudo haber acabado en tragedia, pero que afortunadamente ella misma gestionó con prudencia.

La mujer, de mediana edad, circulaba por la AC-115 de Fene a Neda, cogiendo en este municipio el acceso a la AP-9F para llegar a la ciudad naval. Sin embargo, en vez de incorporarse en el carril correcto de entrada, lo hizo en el de salida, yendo así en el sentido contrario de la marcha.

Sucedió en torno a las 8.30 horas, confirma la Comandancia de la Guardia Civil provincial, dándose cuenta al poco tiempo de que se había equivocado. Sin haber causado ningún siniestro, estacionó el vehículo en el entorno del túnel de O Sartego y a los pocos minutos llegó una patrulla.

Interceptado un conductor circulando en sentido contrario en la autopista, a la altura de Pontedeume Más información

Los agentes del Instituto Armado, dada la pronta reacción de la mujer, únicamente le trasladaron una sanción administrativa. No es, además, esta la única vez que el confuso acceso a la autopista desde Neda deja sustos como el de este martes, siendo más de un conductor los que tuvieron el mismo despiste que esta conductora en años anteriores.