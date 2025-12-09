Indignación en Artábria con la eliminación de la “Ruada do Apalpador” de la programación navideña de Ferrol

O Apalpador en su “ruada” del pasado año 2024 en Ferrol Daniel Alexandre

Si la pasada semana fueron el BNG y Ferrol en Común los primeros en criticar que el Concello haya decidido prescindir en la programación navideña de la “Ruada do Apalpador”, este martes era Artábria la que mostraba su indignación y recordaba que fue en 2008 cuando, siguiendo la estela de Gentalha do Pichel, comenzaron a difundir la figura del entrañable carbonero de O Courel en la ciudad naval.

“Conseguimos que passara de ser um grande desconhecido a ter um lugar próprio no natal ferrolano”, trasladan, enumerando que desde 2015 lograron apoyo municipal, integrando las visitas a escolares y el pasacalles en las iniciativas del propio Consistorio, y contando con respaldo económico para ello.

Era algo menos de 3.000 euros lo que desembolsaban anualmente a una empresa de la comarca por un contrato menor para cubrir los gastos, una operación que sí se llevó a cabo en los dos primeros años de gobierno popular.

No obstante, la entidad cultural lamenta que el ejecutivo haya decidido “excluir totalmente a figura tradicional do natal galego” de su programa navideño y no está dispuesta a dejar que el trabajo de todos estos años caiga en saco roto ni tampoco a que menores y mayores se queden sin la visita del Apalpador. Con esa intención, han avanzado que el carbonero sí llegará a Ferrol a pesar de todo, contando para ello con el impulso del Área de Cultura de la Diputación de A Coruña.

Habrá Apalpador

Así, han anunciado que sí habrá “ruada” y será el 23 de diciembre —fecha en la que se celebraba tradicionalmente el desfile del Apalpador con música de gaitas y tamboriles en directo, duendes y reparto de un millar de bolsas de caramelos, además de juegos—, y también las visitas a tres centros educativos ferrolanos el día 18 de este mes: CEIP de Pazos, Colexio Ludy y el Juan de Lángara.

“O Concello de Ferrol ainda está a tempo de corrigir esta situaçom, de nom fazê-lo Rey Varela e Arán López passaram a história como os Grinch do natal galego”, expresan desde la Fundaçom Artábria, destacando que el vídeo del carbonero en Amboage con decenas de niños y niñas que difundieron en sus canales a modo de reivindicación lleva miles de reproducciones y comentarios desde toda Galicia.