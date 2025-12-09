Ferrol aprueba un convenio con Cultura para el museo de la ciudad

La actuación en el Torrente Ballester pretende subsanar todas las deficiencias detectadas en el edificio D.A.

Ferrol contará, en un futuro relativamente próximo, con dos nuevos museos. Según detalló esta mañana el alcalde, José Manuel Rey, al término de la Xunta de Goberno Local, durante la reunión del organismo municipal salieron adelante dos acuerdos con este objetivo.

Así, el regidor ferrolano anunció la firma de un convenio con la Consellería de Cultura para la financiación de los trabajos de renovación y modernización del centro Torrente Ballester para su transformación en el demandado museo de Ferrol. “A través deste acordo, unimos os fondos do Concello cos da Xunta de Galicia para facer xuntos un investimento de máis de medio millón de euros”, afirmó Rey Varela, detallando que la administración autonómica aportará 250.000 euros –10.000 en 2025 y los restantes el próximo ejercicio–, mientras que el gobierno local invertirá 262.925 –de los cuales 3.068 se corresponden a la presente anualidad–, sumando un total de 512.925.

“Este convenio implica un avance importantísimo para a cultura da nosa cidade”, señaló, insistiendo en que la urbe naval “merece un museo propio” y que, por ello, “damos este paso definitivo, o maior investimento no centro Torrente Ballester dende a súa conversión”. En este sentido, José Manuel Rey recordó que este inmueble, obra del arquitecto Dionisio Sánchez Aguilera, se construyó entre 1783 y 1786, siendo cedido al Concello en 1998 por la Fundación Santo Hospital de Caridad, tras lo cual se desarrolló un proyecto para destinar su uso a eventos culturales y sociales.

En cuanto a la intervención en sí, el alcalde avanzó que sería de carácter “integral”, de cara a “eliminar problemas” detectados como humedades y filtraciones, desperfectos en la cubierta e iluminación y ventilación “deficitaria”. Asimismo, las actuaciones previstas también contemplan una mejora general en la accesibilidad del edificio.

Modernismo

El segundo activo al que se refirió el regidor fue el futuro museo del Modernismo, que se ubicará en el antiguo edificio del Correo Gallego, en la calle Magdalena. En este caso, la Xunta de Goberno Local aprobó la adquisición del inmueble, que tendrá un coste de 192.108 euros, sufragados en parte por el convenio firmado el pasado mes de abril con la Consellería de Vivenda.

La figura de Ucha será central en el museo del Modernismo Daniel Alexandre

“O deseño de este edificio é particularmente interesante, casi excepcional na producción do arquitecto na maneira de resolver a iluminación e a ventilación interior coa disposición dun patio acristalado na parte posterior”, relató José Manuel Rey, adelantando que, si bien se dedicará al movimiento arquitectónico en general, el museo se centrará principalmente en el trabajo de su creador, Rodolfo Ucha. De hecho, el alcalde hizo un inciso para agradecer a la hija del ilustre, Lucila, su colaboración a la hora de sacar adelante este contenedor cultural, así como por la cesión de contenido para el fondo del museo, de hecho, en la entreplanta se instalará una exposición permanente “da colección familiar do legado do arquitecto”.

“Completamos con esta compra todos os investimentos que estaban establecidos para adquisicións para o patrimonio municipal”, afirmó Rey Varela, avanzando que, una vez se complete la operación, se procederá a la redacción y licitación del proyecto para reformar la edificación. El total de superficie construida es de 414 metros cuadrados divididos en una planta baja, una entreplanta y dos pisos.