Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El PSOE vuelve a exigir que se dedique el superávit municipal a proyectos en la ciudad

La formación critica la decisión de destinar los fondos restantes de 2024 a la amortización de la deuda bancaria

Redacción
09/12/2025 21:25
El edil Rafael Fernández durante el pleno ordinario del mes de noviembre
El edil Rafael Fernández durante el pleno ordinario del mes de noviembre
Daniel Alexandre
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La agrupación socialista ferrolana volvió a cargar este mediodía contra el gobierno local por la decisión de dedicar la totalidad del superávit municipal a la amortización de deuda bancaria, en lugar de destinarlo a intervenciones de mejora en los barrios de la ciudad. Por medio de un comunicado, el edil Rafael Fernández criticó que el grupo popular, en la sesión plenaria del 30 de enero del presente ejercicio, presentase una moción para exigir al Ejecutivo “acalaracións” sobre cómo podrían emplearse dichos fondos.

En este sentido, desde la formación se insistió en que, mediante el Real Decreto 15/2025, el Gobierno dio respuesta a dicha cuestión, permitiéndose destinar el superávit de 2024 “a investimentos financieiramente sostibles nos exercicios 2025, 2026 e 2027”. Así, el concejal afea que el Consistorio, antes de conocer dicha resolución, optase por destinar la totalidad de los fondos, que ascienden a 4,7 millones de euros, a pagar el crédito bancario de 12 millones solicitado entre finales de 2024 y comienzos del presente.

O PP prometeu que 2025 sería un ano importante para Ferrol. Pero, pola súa decisión co superávit, o único importante é o banco”, lamentó Fernández Beceiro, insistiendo en la necesidad de invertir en las infraestructuras de barrios como el Ensanche, Ultramar o Caranza, “que acumulan necesidades evidentes e continúan sen unha sola mellora neste mandato”. Así, el edil solicita al Concello “rectificar” y estudiar la posibilidad de “revertir” la medida “e recuperar eses recursos para investimentos prioritarios”.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Adorno navideño en el puente de Pontedeume

Los mayores del concello de Pontedeume celebran su tradicional Xantar de Nadal
Redacción
Agentes y Bomberos en la zona

Operativo en Catabois por una olla olvidada al fuego
Redacción
Representantes de las 18 localidades con el galardón

Cedeira recoge su título de Ciudad Amiga de la Infancia otorgado por Unicef
Redacción
O Apalpador en su “ruada” del pasado año 2024 en Ferrol

Indignación en Artábria con la eliminación de la “Ruada do Apalpador” de la programación navideña de Ferrol
Marta Corral