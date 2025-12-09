El PSOE vuelve a exigir que se dedique el superávit municipal a proyectos en la ciudad

El edil Rafael Fernández durante el pleno ordinario del mes de noviembre Daniel Alexandre

La agrupación socialista ferrolana volvió a cargar este mediodía contra el gobierno local por la decisión de dedicar la totalidad del superávit municipal a la amortización de deuda bancaria, en lugar de destinarlo a intervenciones de mejora en los barrios de la ciudad. Por medio de un comunicado, el edil Rafael Fernández criticó que el grupo popular, en la sesión plenaria del 30 de enero del presente ejercicio, presentase una moción para exigir al Ejecutivo “acalaracións” sobre cómo podrían emplearse dichos fondos.

En este sentido, desde la formación se insistió en que, mediante el Real Decreto 15/2025, el Gobierno dio respuesta a dicha cuestión, permitiéndose destinar el superávit de 2024 “a investimentos financieiramente sostibles nos exercicios 2025, 2026 e 2027”. Así, el concejal afea que el Consistorio, antes de conocer dicha resolución, optase por destinar la totalidad de los fondos, que ascienden a 4,7 millones de euros, a pagar el crédito bancario de 12 millones solicitado entre finales de 2024 y comienzos del presente.

“O PP prometeu que 2025 sería un ano importante para Ferrol. Pero, pola súa decisión co superávit, o único importante é o banco”, lamentó Fernández Beceiro, insistiendo en la necesidad de invertir en las infraestructuras de barrios como el Ensanche, Ultramar o Caranza, “que acumulan necesidades evidentes e continúan sen unha sola mellora neste mandato”. Así, el edil solicita al Concello “rectificar” y estudiar la posibilidad de “revertir” la medida “e recuperar eses recursos para investimentos prioritarios”.