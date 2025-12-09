Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El Concello destinará cerca de 300.000 euros a un sistema informático para el padrón

La herramienta estará completamente operativa en el ejercicio 2027

J. Guzmán
J. Guzmán
09/12/2025 21:32
El plazo de ejecución ser de 42 meses, de los que 36 serán de garantía
El plazo de ejecución ser de 42 meses, de los que 36 serán de garantía
Emilio Cortizas
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El gobierno local de Ferrol continúa avanzando en la modernización de sus sistemas informáticos. Así, a la nueva herramienta de videoactas, al centro de ciberseguridad o al software de información interna, entre otros, se sumará en un futuro próximo un novedoso programa para la gestión del padrón municipal.

Tal y como detalló el alcalde, José Manuel Rey, la Xunta de Goberno Local, en su reunión de hoy martes, aprobó la licitación de la mencionada tecnología, que sustituirá la aplicación empleada hasta ahora para estas labores –desarrollada de forma propietaria por el Centro de Recursos Informáticos (CRI) del Concello. En este sentido, el regidor explicó que se trata de una operación necesaria, dado que el sistema actual no permite la interoperabilidad con las herramientas de las administraciones provincial, autonómica y estatal.

“Tamén permitirá a emisión de certificados inmediatos para evitar unha dobre xestión, como a que están a sufrir os veciños”, apuntó, insistiendo en que se evitarán así “as discrepancias” que se suelen dar en los trámites que implican a más de un organismo o los “atascos” a la hora de obtener certificaciones, además de reforzar la seguridad general de estos recursos. De este modo, el Concello destinará 295.179 euros para la nueva herramienta, que deberá utilizar tecnología en la nube.

El plazo de ejecución, detalló Rey Varela, será de 42 meses, de los cuales los seis primeros se emplearán en el suministro del programa, su instalación, puesta en funcionamiento y migración de datos del software actual, mientras que los 36 restantes serán de garantía. A este respecto, desde el gobierno local se estimó que el nuevo sistema estará plenamente operativo en 2027.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Adorno navideño en el puente de Pontedeume

Los mayores del concello de Pontedeume celebran su tradicional Xantar de Nadal
Redacción
Agentes y Bomberos en la zona

Operativo en Catabois por una olla olvidada al fuego
Redacción
Representantes de las 18 localidades con el galardón

Cedeira recoge su título de Ciudad Amiga de la Infancia otorgado por Unicef
Redacción
O Apalpador en su “ruada” del pasado año 2024 en Ferrol

Indignación en Artábria con la eliminación de la “Ruada do Apalpador” de la programación navideña de Ferrol
Marta Corral