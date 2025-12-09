El Concello destinará cerca de 300.000 euros a un sistema informático para el padrón

El plazo de ejecución ser de 42 meses, de los que 36 serán de garantía Emilio Cortizas

El gobierno local de Ferrol continúa avanzando en la modernización de sus sistemas informáticos. Así, a la nueva herramienta de videoactas, al centro de ciberseguridad o al software de información interna, entre otros, se sumará en un futuro próximo un novedoso programa para la gestión del padrón municipal.

Tal y como detalló el alcalde, José Manuel Rey, la Xunta de Goberno Local, en su reunión de hoy martes, aprobó la licitación de la mencionada tecnología, que sustituirá la aplicación empleada hasta ahora para estas labores –desarrollada de forma propietaria por el Centro de Recursos Informáticos (CRI) del Concello. En este sentido, el regidor explicó que se trata de una operación necesaria, dado que el sistema actual no permite la interoperabilidad con las herramientas de las administraciones provincial, autonómica y estatal.

“Tamén permitirá a emisión de certificados inmediatos para evitar unha dobre xestión, como a que están a sufrir os veciños”, apuntó, insistiendo en que se evitarán así “as discrepancias” que se suelen dar en los trámites que implican a más de un organismo o los “atascos” a la hora de obtener certificaciones, además de reforzar la seguridad general de estos recursos. De este modo, el Concello destinará 295.179 euros para la nueva herramienta, que deberá utilizar tecnología en la nube.

El plazo de ejecución, detalló Rey Varela, será de 42 meses, de los cuales los seis primeros se emplearán en el suministro del programa, su instalación, puesta en funcionamiento y migración de datos del software actual, mientras que los 36 restantes serán de garantía. A este respecto, desde el gobierno local se estimó que el nuevo sistema estará plenamente operativo en 2027.