Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El BNG inicia una campaña para que la residencia de O Bertón sea 100% pública

Los nacionalistas dudan de la gestión privada y alertan de casos de mala praxis que se están sucediendo

Montse Fernández
Montse Fernández
09/12/2025 17:05
O Bertón rp BNG Residencia
Un momento de la rueda de prensa del BNG local
Daniel Alexandre
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El BNG de Ferrol reivindica una vez más que la futura residencia de mayores de O Bertón, cuya construcción ha sido financiada por la Fundación Amancio Ortega, sea gestionada de forma directa por la Xunta de Galicia, “desbotando a súa concesión a unha entidade privada”. 

El portavoz municipal, Iván Rivas, señaló que la gestión privada de esta infraestructura “vai redundar negativamente na calidade dos servizos prestados” y lamentó que “en Ferrol tan só a residencia de maiores de Caranza sexa de xestión pública e directa por parte da Xunta”. 

Rivas destacó que la de Ferrol “é a cidade que ten o nivel de poboación de idade avanzada máis alta do todo o país e ao que hai que sumarlle os longos prazos da tramitación do servizo de dependencia para as persoas de idade da nosa comarca sen que se garantice a prestación do servizo”. Asimismo, lamentó que la Xunta “desaproveite as alternativas que ten, como esta nova residencia, para reforzar este servizo público da nosa cidade” y reclamó que por parte de la Xunta se asuma la gestión propia y se apueste por que sea “pública cento por cento”. 

Por su parte, el diputado nacionalista Mon Fernández, añadió que es “fundamental” que la ciudad de Ferrol se dote de más plazas de residencias para personas mayores, dado que estamos “nunha comarca na que a media de prazas por persoa é a metade do que recomendan as institucións internacionais neste eido”. Así, señaló también que “nos parece bastante grave que unha residencia que é propiedade da Xunta se queira xestionar a través dunha concesión privada”. 

Fernández también añadió que en los últimos tiempos están saliendo a la luz casos de mala praxis en residencias privadas y cómo los servicios de la Xunta debieron intervenir. “Todos sabemos que estes sistemas de xestión privada baseanse na precariedade das persoas traballadoras”, aseveró Fernández, quien añadió que “a calidade do servizo das residencias como a de Caranza, está máis que contrastada en contraposición cos déficits de persoal nas privadas”.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Fuertes y su compañeros, en la cita catalana

Iago Fuertes cierra el año con un nuevo triunfo
Redacción
Imagen de la delegación naronesa en Pontevedra

Los siete magníficos de Narón que estarán en el Estatal
Miriam Tembrás
Álvaro Giménez, durante el duelo ante los tinerfeños

Racing de Ferrol, Tenerife y Efesé, cabeza de ratón en Primera RFEF
Redacción
Escola Aberta

Retratos a mascotas solidarios, concursos y mucho más, esta Navidad con la Escola Aberta
Rita Tojeiro Ces