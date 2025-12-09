El BNG inicia una campaña para que la residencia de O Bertón sea 100% pública
Los nacionalistas dudan de la gestión privada y alertan de casos de mala praxis que se están sucediendo
El BNG de Ferrol reivindica una vez más que la futura residencia de mayores de O Bertón, cuya construcción ha sido financiada por la Fundación Amancio Ortega, sea gestionada de forma directa por la Xunta de Galicia, “desbotando a súa concesión a unha entidade privada”.
El portavoz municipal, Iván Rivas, señaló que la gestión privada de esta infraestructura “vai redundar negativamente na calidade dos servizos prestados” y lamentó que “en Ferrol tan só a residencia de maiores de Caranza sexa de xestión pública e directa por parte da Xunta”.
Rivas destacó que la de Ferrol “é a cidade que ten o nivel de poboación de idade avanzada máis alta do todo o país e ao que hai que sumarlle os longos prazos da tramitación do servizo de dependencia para as persoas de idade da nosa comarca sen que se garantice a prestación do servizo”. Asimismo, lamentó que la Xunta “desaproveite as alternativas que ten, como esta nova residencia, para reforzar este servizo público da nosa cidade” y reclamó que por parte de la Xunta se asuma la gestión propia y se apueste por que sea “pública cento por cento”.
Por su parte, el diputado nacionalista Mon Fernández, añadió que es “fundamental” que la ciudad de Ferrol se dote de más plazas de residencias para personas mayores, dado que estamos “nunha comarca na que a media de prazas por persoa é a metade do que recomendan as institucións internacionais neste eido”. Así, señaló también que “nos parece bastante grave que unha residencia que é propiedade da Xunta se queira xestionar a través dunha concesión privada”.
Fernández también añadió que en los últimos tiempos están saliendo a la luz casos de mala praxis en residencias privadas y cómo los servicios de la Xunta debieron intervenir. “Todos sabemos que estes sistemas de xestión privada baseanse na precariedade das persoas traballadoras”, aseveró Fernández, quien añadió que “a calidade do servizo das residencias como a de Caranza, está máis que contrastada en contraposición cos déficits de persoal nas privadas”.