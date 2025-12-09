Dos cabos socorren a una persona que resultó atropellada en Ferrol

Los dos profesionales no dudaron en socorrer al herido Armada

La Armada vuelve a felicitar a través de sus redes sociales a dos de sus miembros por socorrer a un ciudadano en Ferrol que resultó atropellado por un vehículo.

No se ofrecen más datos sobre el suceso en sí, pero sí se comparte la identidad de los profesionales. El cabo primero Álvaro Palma y el cabo José Luis Buján, destinados ambos en el cuartel de Ferrol, que ofrecieron los primeros auxilios al ciudadano herido como consecuencia del golpe que recibió de un vehículo.

La Armada destaca el espíritu de servicio de los dos cabos Armada

"La calidad humana de nuestro personal y su espíritu de servicio a la sociedad es la mejor muestra de los valores que representa la Armada", explican.