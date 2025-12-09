Cuenta atrás para el traslado de los cedros que se salvaron de la tala de Irmandiños

​Los operarios empezaron este martes mismo a preparar la zona para su trasplante Daniel Alexandre

La tala de ejemplares de árboles en la calle Irmandiños, dentro del proyecto de Abrir Ferrol al Mar, motivó denuncias sobre la desaparición de la masa arbórea de la ciudad. Sin embargo, el ejecutivo local explicó que los informes técnicos municipales daban cuenta del mal estado de conservación y las enfermedades que tenían esos ejemplares y que impedían su mantenimiento y su posible traslado.

No obstante, seis pequeños cedros, plantados hace dos o tres años en la zona ajardinada del vial, entre la zona peatonal y la rodada, se salvaron de la criba, para ser trasplantados en otros espacios de la ciudad, tal y como informó el concejal de Servizos, José Tomé, antes de iniciarse este cambio, y como ocurrió con zonas como la plaza de Armas, donde también se talaron árboles mientras que algunos camelios fueron trasladados al parque Reína Sofía y otros puntos de la ciudad.

Este martes comenzaban las labores previas al trasplante de los cedros, con el fin de preservarlos y que lleguen en buenas condiciones a sus nuevos destinos. Por el momento, no han abandonado aún Irmandiños. Dejarán paso a especies más adecuadas al tránsito rodado, que llegarán en un momento más adelantado de la actuación vinculada con la eliminación, en parte, de la muralla del Arsenal.