Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Cuenta atrás para el traslado de los cedros que se salvaron de la tala de Irmandiños

Los árboles desaparecidos serán sustituidos por especies más acordes con el entorno

Redacción
09/12/2025 22:41
Rúa Irmandiños trasplante de árboles
​Los operarios empezaron este martes mismo a preparar la zona para su trasplante
Daniel Alexandre
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La tala de ejemplares de árboles en la calle Irmandiños, dentro del proyecto de Abrir Ferrol al Mar, motivó denuncias sobre la desaparición de la masa arbórea de la ciudad. Sin embargo, el ejecutivo local explicó que los informes técnicos municipales daban cuenta del mal estado de conservación y las enfermedades que tenían esos ejemplares y que impedían su mantenimiento y su posible traslado. 

No obstante, seis pequeños cedros, plantados hace dos o tres años en la zona ajardinada del vial, entre la zona peatonal y la rodada, se salvaron de la criba, para ser trasplantados en otros espacios de la ciudad, tal y como informó el concejal de Servizos, José Tomé, antes de iniciarse este cambio, y como ocurrió con zonas como la plaza de Armas, donde también se talaron árboles mientras que algunos camelios fueron trasladados al parque Reína Sofía y otros puntos de la ciudad. 

Este martes comenzaban las labores previas al trasplante de los cedros, con el fin de preservarlos y que lleguen en buenas condiciones a sus nuevos destinos. Por el momento, no han abandonado aún Irmandiños. Dejarán paso a especies más adecuadas al tránsito rodado, que llegarán en un momento más adelantado de la actuación vinculada con la eliminación, en parte, de la muralla del Arsenal. 

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Adorno navideño en el puente de Pontedeume

Los mayores del concello de Pontedeume celebran su tradicional Xantar de Nadal
Redacción
Agentes y Bomberos en la zona

Operativo en Catabois por una olla olvidada al fuego
Redacción
Representantes de las 18 localidades con el galardón

Cedeira recoge su título de Ciudad Amiga de la Infancia otorgado por Unicef
Redacción
O Apalpador en su “ruada” del pasado año 2024 en Ferrol

Indignación en Artábria con la eliminación de la “Ruada do Apalpador” de la programación navideña de Ferrol
Marta Corral