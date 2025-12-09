Cristian F. Caruncho estrea unha fin de semana en Artábria que segue coa homenaxe ao Teatro Estudio
O centro social empeza o programa coa última banda deseñada do ilustrador de Couzadoiro, un "western" á galega, que tamén é o autor dos deseños das novas camisolas
A última banda deseñada do ilustrador de Couzadoiro, parroquia de Ortigueira, Cristian F. Caruncho, presentarase este venres 12, ás 19.30 horas, no centro social Artábria, precisamente cando a asociación vén de lanzar unhas camisolas deseñadas por este artista. Ao día seguinte, o local de Esteiro acollerá unha pequena homenaxe á antiga compañía Teatro Estudio de Ferrol, en forma de lectura dramatizada.
“O día de San Martiño” é a obra, a máis extensa do autor, coa que se estreará a fin de semana neste espazo cultural, un cómic ao máis puro estilo “western” que está ambientado nunha aldea galega, no que aparecen porcos bravos pistoleiros, un “sheriff de Medio Rural” e ladróns de patacas.
A compañía da asociación ferrolá, Artábria Teatro, dará continuidade á fin de semana o sábado 13, ás 20.00 horas, coa homenaxe á traxectoria do histórico grupo do antigo instituto Masculino, o centro que hoxe é o IES Concepción Arenal.
Os protagonistas ofrecerán, do mesmo xeito que ocorrerá coa presentación de Cristian F. Caruncho, con entrada libre, unha lectura dramatizada dalgúns dos textos que escenificados polos integrantes do Teatro Estudio, fundado en 1957 e que en 1968 filma “As Muletas”.