Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Axenda cultural

Cristian F. Caruncho estrea unha fin de semana en Artábria que segue coa homenaxe ao Teatro Estudio

O centro social empeza o programa coa última banda deseñada do ilustrador de Couzadoiro, un "western" á galega, que tamén é o autor dos deseños das novas camisolas

Redacción
09/12/2025 11:52
Cristian F. Caruncho, firmando exemplares desta última obra, o sábado pasado na Festa do Marisco do Barqueiro
Cristian F. Caruncho, firmando exemplares desta última obra, o sábado pasado na Festa do Marisco do Barqueiro
Daniel Alexandre
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

A última banda deseñada do ilustrador de Couzadoiro, parroquia de Ortigueira, Cristian F. Caruncho, presentarase este venres 12, ás 19.30 horas, no centro social Artábria, precisamente cando a asociación vén de lanzar unhas camisolas deseñadas por este artista. Ao día seguinte, o local de Esteiro acollerá unha pequena homenaxe á antiga compañía Teatro Estudio de Ferrol, en forma de lectura dramatizada.

“O día de San Martiño” é a obra, a máis extensa do autor, coa que se estreará a fin de semana neste espazo cultural, un cómic ao máis puro estilo “western” que está ambientado nunha aldea galega, no que aparecen porcos bravos pistoleiros, un “sheriff de Medio Rural” e ladróns de patacas.

A compañía da asociación ferrolá, Artábria Teatro, dará continuidade á fin de semana o sábado 13, ás 20.00 horas, coa homenaxe á traxectoria do histórico grupo do antigo instituto Masculino, o centro que hoxe é o IES Concepción Arenal.

Os protagonistas ofrecerán, do mesmo xeito que ocorrerá coa presentación de Cristian F. Caruncho, con entrada libre, unha lectura dramatizada dalgúns dos textos que escenificados polos integrantes do Teatro Estudio, fundado en 1957 e que en 1968 filma “As Muletas”.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Cabo 2

Dos cabos socorren a una persona que resultó atropellada en Ferrol
Montse Fernández
La Dra. Noemí López González, especialista en Cirugía General y Digestiva en el Hospital Ribera Juan Cardona

La proctología en el Hospital Ribera Juan Cardona: cuando perder el miedo significa ganar calidad de vida
Lara Fontela
Parroquia de Covas | Daniel Alexandre

Los negocios de Covas se unen para lograr la parroquia ferrolana mejor decorada estas fiestas
Redacción
Se tramitaron seis licencias en la ciudad frente a las cuatro de la comarca

Ferrol aglutinó en agosto la mayoría de las licencias de obra de las comarcas
J Guzmán