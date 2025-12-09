Mi cuenta

Diario de Ferrol

Concerto

Carlos Núñez, en Ferrol: “Convido muito, sobre todo á xente máis moza, a que viva esta experiencia”

Cun inmenso traballo de internacionalización da música galega, o gaiteiro volve polo Nadal para celebrar os 30 anos do seu primeiro disco, e faino cun equipo interxeracional

Rita Tojeiro Ces
09/12/2025 19:53
Carlos Núñez cumprindo coa súa cita imperdible o ano pasado no Jofre
Daniel Alexandre
Por non perder a tradición, Carlos Núñez sube ao escenario do Jofre un Nadal máis, desta volta o domingo 21 para protagonizar “toda unha festa da emoción e da música en acústico”, tal como define o propio gaiteiro os concertos desta xira. É, nada menos, que a celebración do 30 aniversario do seu primeiro traballo, “A Irmandade das Estrelas” e unha homenaxe a “outro disco que gravamos en paralelo”, xunto aos seus mestres The Chieftains na Habana, que fora merecedor do “primeiro Grammy para a música galega”.

“Santiago” é o título deste “disco xemelgo” do que tamén se tocará unha parte, así como o repertorio de “A Irmandade das Estrelas” soará de xeito “practicamente íntegro”. Este último fora gravado na súa maioría entre Irlanda e Galicia, cos 24 anos que cumprira Carlos Núñez, e xa tiña entre os seus obxectivos “facer internacional á música galega”, algo no que tamén sería inevitable reparar con The Chieftains cando “coñecimos aos últimos gaiteiros da Habana”.

Esta celebración adquire un tinte aínda máis especial ao contemplar o contexto no que ten lugar, “porque ‘A Irmandade das Estrelas’ é un disco que saíu nun momento cumio da música gravada en acústico”. Así, o gaiteiro destaca que “a finais dos anos 90 tiñamos toda a tecnoloxía ao noso servizo para gravar a emoción”, atopando neste punto unha das chaves de que pezas como “Negra Sombra”, “Lela” ou “Cantigueiras” sexan para a eternidade “música intemporal”.

No concerto, estas e tantas outras cantigas, que “están a ser versioneadas por artistas de todos os xéneros: xente da música electrónica, do rock, indie...”, serán interpretadas por algúns dos mesmos músicos que gravaron o disco hai 30 anos, acompañados doutros que rondan a vintena de idade e “aínda non naceran” cando veu a luz, no 1996, “A Irmandade das Estrelas”: “é moi bonito porque estas novas xeracións están descubrindo esa maneira de facer música”, valora.

Tamén por iso “convido muito, sobre todo á xente máis moza, a que viva esta experiencia: unha experiencia diferente á música electrónica, diferente ao dixital e algo que vale a pena, verdadeiramente, vivilo”.

Segundo apunta Carlos Núñez, o nome da obra foi ideado polo escritor Manuel Rivas, que “fixo os textos do disco” e, aínda que “teriamos que preguntarlle a Manolo que foi o que lle inspirou”, o gaiteiro explica esa “irmandade” cunha frase do propio autor: “Galicia é Galicia cando é todos os mundos”, unha visión marcadamente “internacional e amplia”, “que Ferrol coñece moi ben porque é cidade de porto”.

A conexión de estrelas, no fondo, é esa conexión das Galicias do mundo”, relata Núñez, e non se refire soamente á popular familia das nacións celtas, senón que se volven unir outras culturas irmanadas como a nomeada cubana, que de feito se advirte moi concretamente no tema de “A Irmandade das Estrelas” titulado “Para Vigo me voy”, rexistrado en colaboración con Vieja Trova Santiaguera.

