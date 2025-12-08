Mi cuenta

O PSOE local participa este martes en Madrid nos actos do centenario do pasamento de Pablo Iglesias

O obxectivo é recabar apoios para que a nova placa se instale "nun lugar digno" da cidade

Redacción
08/12/2025 20:20
Réplica da placa orixinal no Ateneo
Réplica da placa orixinal no Ateneo
Daniel Alexandre
O secretario xeral da Agrupación Socialista de Ferrol e portavoz do Grupo Municipal, Ángel Mato, participará na tarde deste martes no acto de homenaxe que o sindicato UGT organiza con motivo do centenario do pasamento do seu fundador –e tamén do PSOE–, o ferrolán Pablo Iglesias.

Mato estará acompañado polo secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, e ambos aproveitarán a conmemoración para seguir sumando apoios entre as federacións e agrupacións socialistas e uxetistas de toda España para conseguir que a recreación da placa que estaba colocada no antigo consistorio, no Cantón, cando se produciu o golpe de Estado o 18 de xullo de 1936 se instale “nun espazo digno de Ferrol”.

Como se lembrará, a peza é unha reprodución da obra orixinal de Agustín López Miras que estivo colocada desde 1927 a 1936. Nesas datas se retirou e, posteriormente, de­sapareceu.

A réplica foi elaborada a partir de fotografías aparecidas hai pouco coa colaboración da militancia, que financiou a súa “recuperación”.

A Agrupación Socialista de Ferrol solicitou ao Concello que a peza, que está exposta no Ateneo, se instalase “nun lugar público acorde á súa relevancia”, o PSOE lembra que o PP “se negou”, un rexeitamento que tamén se produciu no Parlamento galego á proposición non de lei por parte dos deputados populares, coa abstención do BNG.

O PSOE cre que a reposición da placa é hoxe “aínda máis simbólica” unha vez que o Estado iniciou o expediente para declarar Ferrol como lugar de memoria democrática

