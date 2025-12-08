Ni la lluvia impide que el Camino Inglés siga mejorando datos

Peregrinos en el camino inglés Emilio Cortizas

El tirón creciente del Camino Inglés se mantiene un mes más, como viene aconteciendo en todo el año en curso y en los últimos ejercicios. La ruta sigue siendo una de las que más está creciendo de cuantas llegan a Compostela, consolidando su tirón tanto entre los viajeros nacionales como los que llegan desde otros países.

Según los datos que publica a diario la Oficina del Peregrino, en lo que va de año han sido 30.024 los viajeros que han optado por cubrir esta ruta a pie hacia Santiago, lo que supone un incremento del 8% con respecto al mismo período del año anterior. Si bien es cierto que ya no se ha superado el crecimiento experimentado en 2024, cuando el aumento de caminantes se situaba en el 16%, pero, pese a ello, la tendencia sigue siendo positiva, aumentando el número de personas que se deciden por este itinerario que parte del muelle de Curuxeiras, en Ferrol y también en A Coruña, si bien la salida de viajeros sigue siendo meramente testimonial en la ciudad herculina, con poco más de 550 viajeros contabilizados entre enero y noviembre.

El pasado mes, ya en plena temporada baja, el número de viajeros del Camino Inglés superó el medio millar (548). De estos, 290 procedían de diferentes puntos del territorio nacional frente a 251 que llegaron desde el extranjero.

Como suele ser costumbre, la presencia de caminantes españoles y de otros países suele estar muy igualada en esta ruta. Así, tras España, el segundo lugar del que más viajeros han llegado ha sido Italia (9,8%); Reino Unido (4,25%); Estados Unidos (4,07%) y Portugal (2,96%). Italianos y americanos Analizando las procedencias de todo el año el orden es idéntico a lo acontecido en noviembre.

Tras los viajeros de origen nacional (15.424) se sitúan los llegados desde tierras italianas (2.554); Estados Unidos (1.672); Reino Unido (1.522); Portugal (1.480); Alemania (1.236); Irlanda (637); México (323) y Canadá (281), entre muchos otros que llegan desde todos los rincones del mundo.

Salida desde Ferrol sobre todo

De los más de 30.000 viajeros que han cubierto esta ruta este año, la gran mayoría de ellos, 28.680 (96,01%), iniciaron recorrido en el puerto ferrolano de Curuxeiras; 557 lo han hecho desde A Coruña, mientras 245 han decidido comenzar el itinerario en el municipio de Neda.

Pero también han optado por empezar la peregrinación en Irlanda 163 personas, y un poco menos, 128, lo han hecho partiendo desde diferentes puntos del Reino Unido. Asimismo, en menor medida, han sido 89 los caminantes que comenzaron el Camino Inglés en Ortigueira, frente a una decena que lo han cubierto partiendo de diferentes puntos de Europa.