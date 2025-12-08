Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Los negocios de Covas se unen para lograr la parroquia ferrolana mejor decorada estas fiestas

Convocan un concurso de ornamentación para las casas de la zona

Redacción
08/12/2025 22:46
Parroquia de Covas | Daniel Alexandre
Son muchos los certámenes de decoración navideña que se convocan desde los Concellos de la comarca para animar al comercio o la hostelería, pero también a los particulares, a que decoren sus viviendas o escaparates con el fin de que la Navidad sea lo más vistosa posible.

Suele ocurrir en los concellos de menor tamaño, en los que las arcas municipales no cuentan con grandes presupuestos para llegar a todos los puntos del municipio, pero también hay iniciativas de entidades y asociaciones que ponen en marcha actividades para completar la programación “oficial” de la Navidad.

La parroquia de Covas se caracteriza por un importante número de establecimientos de hostelería que llevan a cabo a lo largo del año distintas actividades, esta Navidad, los negocios de distintos ramos han decidido organizar una más, un concurso de decoración navideña para los vecinos y vecinas de la zona, que se convoca por primera vez, y que vuelve a tirar del orgullo local, incluso en mantener la toponimia que defienden: su Cobas, con B.

De este modo, animando a los residentes en la parroquia a que “no perdáis la oportunidad de pasar un maravilloso tiempo con amigos y familiares decorando vuestras casas durante estas últimas semanas del año”, los organizadores –Socios de mar, frutas Coferta, pizzería Campeón, Terra de Mar, O Camiño, VO Ferrol, Aires de Cobas, ebikes Ferrol, Spar, Finca dos Mares, La Quinta, Café bar Cobas, panadería Rodríguez, restaurante Beceiro o peluquería Verónica Freire– convocan este certamen de decoración exterior de las casas de Covas.

Aquellas personas interesadas en participar deberán enviar un vídeo de la decoración al número 645 703 294 y un mensaje que incluya el nombre y la dirección.

Se establecen dos premios, un primer galardón dotado de 300 euros, y un segundo, con 150 euros para el ganador/a.

La resolución del jurado y la entrega de los premios será el viernes 26, a las 20.00 horas, en el bar pizzería El Campeón.

