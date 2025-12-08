La fragata “Méndez Núñez” y el BAC "Cantabria”, inmersos en el ejercicio “Polaris 21”

En la foto, la salida del BAC "Cantabria" el pasado mes de octubre D.A.

La fragata “Méndez Núñez” y el BAC “Cantabria”, ausentes de su base en el Arsenal de Ferrol desde hace unas semanas, han tomado parte en las últimas jornadas en el ejercicio “Polaris 21”, que se activó a finales del pasado mes. El referido ejercicio consiste en una serie de maniobras que se desarrollan en el mar Mediterráneo.

Dichas acciones están organizadas por la “Marine Nationale” francesa y constituyen el mayor ejercicio internacional avanzado realizado en muchos años, “descrito como un evento importante en la preparación operativa de alta intensidad”, apuntan desde Defensa.

Ejercicio internacional

Además de la fuerza naval española, en las maniobras de la Marina de Francia toman parte también buques de Estados Unidos, Italia, Grecia y Gran Bretaña, llegando a sumar hasta 24 unidades en la mar, además de un submarino, 65 aeronaves y 6.000 efectivos. El objetivo es lograr simular un escenario bélico real; un supuesto conflicto en el Mediterráneo en el que se verá involucrado el portaaviones de la “Marine Nationale”, “Charles de Gaulle”.

Tanto el Buque de Aprovisionamiento en Combate como la fragata con base en Ferrol pondrán su potencial al servicio de este nuevo ejercicio internacional. Con respecto al BAC, tiene fijada su fecha de regreso el próximo 19 de diciembre, tras haber tomado parte en el citado ejercicio y también en un nuevo despliegue de la misión de seguridad marítima de la OTAN “Noble Shield”, tomando parte en varias acciones en aguas internacionales de Grecia y Turquía, en los ejercicios Niiris y Dogu Akdeniz, respectivamente.

El “Cantabria” vuelve a hacer alarde, una vez más, de sus capacidades logísticas y de apoyo al combate, función fundamental para aumentar la autonomía operativa de los buques desplegados en la agrupación naval.