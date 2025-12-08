Henrique Dacosta: “A novela dáche unha maior liberdade, un maior desenvolvemento en todos os aspectos que o relato”
Presenta a novela "Mortes con argumento" o vindeiro xoves, día 11, en Canido
En Canido, por suposto, presenta este xoves, ás 19.30 horas, Henrique Dacosta –Ferrol, 1964– a súa última novela, “Mortes con argumento” (Belagua Ediciones), unha historia coa que se volve mergullar no thriller, mais agora de apelido policíaco, e na que, segundo o escritor e crítico Vicente Araguas, o autor “mostra ter ben aprendida a lección do xénero deductivo”.
Regresa á novela cinco anos despois de “Illas a sotavento” e faino cun thriller, un xénero no que xa se estreara anteriormente, mais non protagonizado por unha parella de policías. Cal é a orixe de “Mortes con argumento”?
No que respecta ao thriller, efectivamente, “A Rota do Oeste” tócao nunha certa medida. Pero é agora con “Mortes con argumento” que este volve estar presente como parte do xénero e, nomeadamente, como thriller policíaco. Esta novela xorde como un desafío, como unha necesidade de mergullarme nese ambiente que responde, á fin e ao cabo, a uns esquemas máis ou menos preconcibidos, tópicos mesmo, aínda que debo dicir que a ambientación e os temas que aquí se abordan pretenden profundar na nosa singularidade. A investigación non vai estar exenta do elemento socioeconómico, fala da nosa maneira de ser e, así mesmo, do risco de estar a perder a unha gran velocidade os nosos signos identitarios, de aí a importancia de remarcarse o mundo do megalitismo, da etnografía e o asunto antropolóxico, pois incídese no tema do arraigo.
Na historia hai varias tramas que conflúen arredor de dous asasinados nunha poboación pequena. Como foi o proceso de encaixe de todas elas?
Supoño que, como na gastronomía, é cuestión de ingredientes. Dunha parte estás a tocar o que é máis de raíz, máis de noso, aquilo que, en principio, parece que non ha de ser mudado, porque é o que está máis ligado ao noso ser, aínda que finalmente esteamos a ver que este principio comeza a fender. E, por outro lado, tócanse realidades absolutamente actuais (os parques eólicos, tanto terrestres como mariños e o estrago sistémico dos nosos montes, enténdase aquí coa infestación de eucaliptos), de modo que da combinación desa realidade identitaria e tei-muda que non quere desaparecer, que non se rende, ao lado desoutra “utilitarista” e baseada na falacia do ben común e da necesidade de sermos produtivos, aínda que os beneficiarios sexan empresas espurias e depredadoras é como nace esta historia que vai ligando as diferentes subtramas.
A profundidade psicolóxica dos personaxes é marca da súa literatura. Que papel xoga este aspecto na construción das súas historias? Construír personaxes redondas, que evolucionan, que non son estáticas, planas, acho que é básico, se o que se quere é crear un bo relato, tanto sexa curto como longo. Ora ben, é na narración longa onde obviamente mellor se poden desenvolver as características psicolóxicas que van marcalos, que os caracterizarán. A construción dunha personaxe como Iria Arnoso, a nosa protagonista e inspectora que investiga as dúas mortes, debe tentar ser verosímil, ademais de humanizala e colocala tamén en situacións diferentes á propia investigación e ver deste xeito que non é unha simple funcionaria co seu cometido de pescuda. As miserias do escritor falto de inspiración que acha outras formas de observar, tamén do entusiasta estudoso das pedras e da etnografía, inxenuo e fiel aos seus novos amigos, os seres desamparados que viven nese mundo inhóspito e agora máis hostil se cabe e dunha lealdade infinita son maneiras de concibila. En fin...
Nunca obviou ou omitiu as referencias xeográficas e sociolóxicas locais nas súas historias. Por que opta por esta vía cando en moitos casos outros escritores prefiren non localizar as súas creacións?
Coido que aquilo que máis coñeces é máis facilmente literaturizábel. E Ferrol, aínda que tamén a comarca, garda unhas características bastante apropiadas para ser motivo destas narrativas. Aínda que supoño que un coruñés, un vigués, un ourensán, etc. diría algo semellante das súas respectivas cidades. Síntome cómodo ao ter un coñecemento extenso da miña realidade espacial, tamén social, máis inmediata. Alén diso, creo que preciso dunhas coordenadas ben definidas e recoñecíbeis para montar as miñas historias, danme maior seguranza. Tampouco é un asunto menor para min que o gusto pola toponimia e pola onomástica resultan un recurso recorrente. E, en efecto, non teño inconveniente en dar detalles, sempre que veñan ao caso, aínda que tamén non desdeño poder ocultar identidades concretas (os nomes de que me vallo son xeralmente ficticios) e lugares, se existe a posibilidade de incorrer en situacións incómodas ou improcedentes por ofensivas, levantar suspicacias, etc. no caso de utilizar os verdadeiros.
Onde se atopa máis cómodo: na novela ou no relato curto? Muda moito o enfoque e a forma de traballar?
Debo dicir ao respecto que antes me sentía talvez máis cómodo co relato curto. Non obstante, comeza a non ser así xa duns anos a esta parte. A novela, a propia extensión dáche unha maior liberdade, un maior desenvolvemento en todos os aspectos, de argumento, de evolución das personaxes, de tramas diversas, de localizacións, etc. Por outra banda, a condensación a que dá lugar o conto, as limitacións, a necesidade de querer conseguir a historia máis perfecta que manteña intensidade e tensión en todo momento, ademais de tentar procurar un final inesperado ou que denote sorpresa é necesaria para poder conseguir esa pequena xoia que non admite nin o máis mínimo fallo.
Estamos a asistir a un “boom” editorial ou, cando menos, de produción literaria e tamén a un recoñecemento da literatura galega no eido estatal e internacional. Considera que é unha literatura de nivel alto? Certamente hoxe en día chegamos ao punto de que no noso panorama literario existe un abano editorial do máis extenso. Conviven nel pequenas editoriais xunto ás outras ben coñecidas e grandes cuxo foco maior reside en Vigo. Dunha parte supoño que será bo que haxa tanta diversidade e interese pola publicación, aínda que por outro teño para min que tan grande atomización talvez non sexa tan boa como pensamos. Nunca se traduciu tanta literatura galega como no momento actual, ademais de que hai autoras (penso, por exemplo, en Arantza Portabales ou en Ledicia Costas) e autores consolidados (poñamos por caso Manuel Rivas ou Suso de Toro) vertidos a diversos idiomas, o que nos fala dunha literatura saudábel e nos fan ser optimistas. Dito noutras palabras, creo que si existe unha literatura dun gran nivel.
As cifras de lectura en galego non son precisamente moi boas. Que é o que falla?
Eu creo que as cifras de lectura, en xeral, son as que fallan. Tanto se pensamos de lingua galega como de española, en ámbolos dous casos acontece algo similar, se falamos de literatura. Por outra parte, non teño ningunha dúbida de que é o sector infantil o que máis consume libros, ilustrados fundamentalmente, en lingua galega. Cando este lectorado pasa a ser xa xuvenil, e refírome á etapa da adolescencia, as cifras decaen de modo significativo, sobre todo a partir de 3º da ESO. A nosa literatura, evidentemente moito máis fráxil que a española, reséntese enormemente de que suceda isto. Esta, á fin e ao cabo, é unha queixa que se repite reiteradamente e á que non vexo fácil solución.