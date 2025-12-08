Mi cuenta

Diario de Ferrol

Sanidad 

Ocho centros de salud de la comarca toman parte en el ensayo clínico Sincigal

Los mayores de 60 años de esta área sanitaria están siendo citados a través de sms para participar 

Montse Fernández
Montse Fernández
08/12/2025 15:41
El centro de salud de Caranza es uno de los adscritos al programa
AEC
Un total de ocho centros de salud de la comarca, adscritos al Área Sanitaria de Ferrol, colaboran en la primera fase del ensayo clínico Sincigal

En el total de la comunidad gallega son 147 los centros médicos que se han sumado a la iniciativa, en la que están llamados a participar 900.000 gallegos mayores de 60 años

La finalidad del estudio no es otra que comprobar la efectividad de la vacuna frente al virus respiratorio sincitial (VRS). La iniciativa parte de la Consellería de Sanidade y de investigadores de la Fundación Pública Galega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS). 

En esta primera fase participan centros de salud de las áreas sanitarias de Ferrol, Coruña-Cee; Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; Vigo, Pontevedra y O Salnés y Compostela y Barbanza. 

Eficacia del programa

En el estudio se ofrece a los sexagenarios gallegos la oportunidad de vacunarse con “Abrysvo”, el suero, ya aprobado por las autoridades sanitarias para prevenir el referido virus respiratorio, contra el que se pretende demostrar la eficacia del Sincigal en la reducción de ingresos hospitalarios entre la población gallega.

Desde Sanidade se informa que “xa se están a enviar os sms para convidar a poboación a participar”. Además, indican, cuando cualquier persona mayor de 60 años acuda a sus citas de vacunación frente al covid y la gripe, o durante las consultas médicas en ambulatorios u hospitales asociados a este ensayo clínico, recibirán información relativa al mismo, “tendo a posibilidade de decidir, de forma voluntaria, se quere participar ou non”. 

En la zona de Ferrolterra se han sumado a la campaña los centros de salud de Ferrol (Fontenla Maristany, situado en la plaza de España) y el de Caranza. Y también los de Cabanas, San Sadurniño, Ortigueira, Espasante, Cedeira y Pontedeume.

