Ferrol aglutinó en agosto la mayoría de las licencias de obra de las comarcas

Se tramitaron seis licencias en la ciudad frente a las cuatro de la comarca Emilio Cortizas

El departamento de Urbanismo del Concello de Ferrol tramitó el pasado mes de agosto un total de seis licencias de obra, más que el resto de municipios de las tres comarcas combinados. Se trató, como muestra el último balance del Instituto Galego de Estatística, publicado hace escasos días, no solo de un período particularmente lento, sino el segundo peor de la serie histórica, que se remonta hasta 2020, solo superado por este último ejercicio y de forma marginal.

Y es que, visto en su conjunto, entre los 20 ayuntamientos que conforman el área de Ferrolterra se tramitaron diez de estos permisos –los seis de la ciudad naval más dos de Narón y los restantes en As Pontes y San Sadurniño– frente a los nueve del año de la pandemia. En comparación, en agosto de 2021 salieron adelante 16 licencias; 17 en 2022; se registraron 16 en 2023 y, finalmente, 24 en 2024.

Cabe señalar, no obstante, que, por una parte, estos dos últimos ciclos fueron especialmente positivos para el sector a pesar de factores como la escasez de la mano de obra o el precio de los materiales; y, por otra, que las variaciones interanuales no son tan indicativas de la situación del sector como en otros análisis, como el del desempleo, registrándose caídas y recuperaciones constantes, de forma que únicamente el resultado final del año es el que muestra una imagen fiable de la evolución de esta área económica –de hecho, 2023 y 2024 son un buen ejemplo de ello, siendo el primero un año de referencia dentro de la serie hasta ser superado ampliamente por el segundo en el último trimestre, dado que tuvo un arranque muy lento–.

En la comparativa interanual, los resultados de agosto apenas han afectado al cómputo acumulado desde enero del ejercicio, aunque lo volvió a situar por detrás de 2023. Y es que, si bien en junio ambos años iban a la par con 51 licencias de obra tramitadas, la diferencia de los dos últimos meses –de 21 en 2023 y 17 en 2025– ha ralentizado el presente balance, situándose tras agosto en 72 y 69, respectivamente. En cuanto al resto de la serie histórica, el año más lento durante los primeros ocho meses del año fue 2022, con 37 permisos, seguido de 2020, con 39; 2021, con 47 y, por último, 2024, que impulsó 59.

Comarcas

A nivel comarcal, el acumulado desde enero del entorno de Ferrol sigue siendo el segundo mejor de la serie histórica, superado con un amplio margen por el de 2023 –169 frente a los 127 del presente ejercicio–, pero continúa por encima de 2021 (121), 2022 (118) y 2024 (109), y a una distancia importante de 2020 (76). En comparación, Ortegal, con 11 tramitaciones, y el Eume, con 12, están lejos de los mejores años de la serie histórica –2020 y 2022 en el primero, con 18 y 15, respectivamente; y 2021 y 2023, ambos con 23, para el segundo–.

En este sentido, la progresión que muestran estos dos últimos territorios es muy diferente de la de Ferrol, pues en el caso del entorno de la ciudad naval se ve una progresión bastante estable, con el mencionado “pico” en 2023 que vuelve a bajar tras ese ejercicio, mientras que en Ortegal se observa una tendencia a la baja y en el Eume no se percibe un patrón fijo, salvo por la más que notable caída en las tramitaciones durante el presente 2025.

En cuanto a los municipios del área, excluyendo a Ferrol, Narón es el concello que registra una mayor estabilidad en sus cifras, siendo 2023 en mejor año de la serie, con 30 licencias de enero a agosto, y 2025, junto a 2021, el segundo, con 21. En este sentido, el municipio vecino únicamente destaca por una importante caída el año de la pandemia, con ocho permisos, y el pasado 2024, con un descenso respecto al anterior muy similar al de la ciudad naval –pasó de 30 a 15–. Ares también resulta llamativo pero por registrar una evolución muy diferente, con altas cifras de tramitaciones entre 2021 y 2023 –14, 14, 17– a las que siguió un importante desplome –siete y ocho–.

Otros ayuntamientos con cifras relativamente estables durante este último lustro son Mañón, que salvo un pequeño “pico” en 2021 y 2022 se mantuvo con una media de dos licencias por ejercicio; Monfero, que oscila entre dos y cuatro cada año en el acumulado hasta agosto; Neda, entre cuatro y siete, o As Somozas, que en los primeros ocho meses tramita entre uno y dos permisos. Respecto a las cifras más bajas, teniendo en cuenta la densidad poblacional, es llamativo el caso de Cerdido, con una licencia en 2020 y otra en 2024 en el mencionado período; A Capela, con un resultado idéntico salvo que el segundo documento salió adelante en 2025; Moeche, con dos en 2021 y uno en 2022; y Cabanas, que salvo un pico en 2024, con cuatro operaciones, tan solo contó con otras dos en 2021 y 2022.

Lamentablemente, los detalles por municipio tanto de la tramitación de licencias según el tipo de obra, como el del número y superficie de edificios y viviendas que ofrece el Instituto Galego de Estatística son de carácter anual, por lo que, hasta el primer trimestre de 2026 no será posible conocer la evolución del sector en estos términos. En cualquier caso, desde el área de Urbanismo ya se adelantó el pasado mes de noviembre que buena parte de los permisos son de cambios de usos y fachadas, siendo la nueva construcción menos frecuente.