El obispo de la diócesis, en Italia para participar en el Encuentro Europeo de Migraciones

Montse Fernández
Montse Fernández
08/12/2025 15:53
El obispo en la azotea de su resencia en la Domus Ecclesiae l
Emilio Cortizas
El obispo de la Diócesis de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos, se desplazará hoy hasta Catania, en Italia, para participar en el encuentro internacional de la sección de Migraciones organizado por la Consejo de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE). El encuentro durará hasta el jueves 11.

Se trata de una cita que se celebra periódicamente en la que se congrega a los responsables de la pastoral de Migraciones de las diferentes Conferencias Episcopales de Europa. En la misma se intercambian reflexiones, actividades pastorales, problemáticas y perspectivas futuras “ante esta realidad tan fundamental en esta época”, como indican desde la Diócesis. 

Fernando García Cadiñanos es desde hace dos años el responsable de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española, de ahí que haya viajado de nuevo al país transalpino. El evento se organiza bajo el título “Jubileo y Migraciones: Caminar juntos en la esperanza”, que estará presidido por el cardenal Anders Arborelius, actual obispo de Estocolmo (Suecia). Se espera la participación de más de cuarenta personas, obispos, sacerdotes y responsables de pastoral de migraciones de más de dieciséis países europeos y también del Vaticano. 

En estas jornadas se celebrarán ponencias y encuentros así como trabajos conjuntos centrando el discurso en el objetivo común de las referidas pastorales de migraciones, que no es otro que avanzar en el camino de convertir cada destino en una comunidad acogedora y misionera. 

