El Concello dará a conocer este miércoles a los ganadores del "Tapéate" 2025

Un momento de la deliberación del jurado profesional Daniel Alexandre

Los hosteleros de la urbe y la ciudadanía en general conocerán este martes por fin a los ganadores de la última edición del Tapéate 2025, en un acto que se celebrará en la mañana de este miércoles en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Ferrol.

Este será el broche final a otra exitosa edición, en la que se superaron las 16.000 tapas vendidas el año pasado, nada menos que en 3.000 unidades más, lo que demuestra que la cita no solo es un revulsivo para la hostelería en un mes difícil como noviembre sino que se ha convertido en un referente del ocio de la urbe naval en estas fechas.

Así, hoy se conocerá a la tapa mejor valorada por el jurado escogido por la organización y también la que ha gustado más al público, que pueden o no coincidir.