Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El Concello dará a conocer este martes a los ganadores del "Tapéate" 2025

Montse Fernández
Montse Fernández
08/12/2025 16:01
Tapéate xurado profesional
Un momento de la deliberación del jurado profesional
Daniel Alexandre
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Los hosteleros de la urbe y la ciudadanía en general conocerán este martes por fin a los ganadores de la última edición del Tapéate, en un acto que se celebrará esta mañana en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Ferrol.

Este será el broche final a otra exitosa edición, en la que se superaron las 16.000 tapas vendidas el año pasado, nada menos que en 3.000 unidades más, lo que demuestra que la cita no solo es un revulsivo para la hostelería en un mes difícil como noviembre sino que se ha convertido en un referente del ocio de la urbe naval en estas fechas. 

Así, hoy se conocerá a la tapa mejor valorada por el jurado escogido por la organización y también la que ha gustado más al público, que pueden o no coincidir. 

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Liga femenina Baxi Ferrol contra Lointek Gernika

El Baxi Ferrol se vuelve a ganar su lugar en el quinteto ideal
Miriam Tembrás
El ideal gallego

El obispo de la diócesis, en Italia para participar en el Encuentro Europeo de Migraciones
Montse Fernández
El ideal gallego

Ocho centros de salud de la comarca toman parte en el ensayo clínico Sincigal
Montse Fernández
Se formará a los trabajadores municipales

El Concello de Cabanas está inmerso en un refuerzo de la ciberseguridad municipal
Redacción