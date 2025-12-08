El BAC "Cantabria" regresa a su base en los próximos días

En la foto, la salida del BAC "Cantabria" el pasado mes de octubre D.A.

El BAC “Cantabria”, ausente de su base en el Arsenal de Ferrol desde el pasado mes de octubre, regresará a su base en los próximos días, tal y como estaba previsto.

El buque partió de Ferrol el mismo día que regresaba a su base la fragata "Méndez Núñez", tras un periplo de medio año por aguas del Indopacífico.

El "Cantabria" tomó parte en un despliegue en el que colabora con las marinas de Grecia y Turquía, en el marco de la operación "Noble Shield" de la OTAN, reforzando, una vez más, la defensa colectiva de la Alianza Altántica.