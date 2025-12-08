Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Defensa

El BAC "Cantabria" regresa a su base en los próximos días

Participa en un operativo de la OTAN desde el pasado mes de octubre

Montse Fernández
Montse Fernández
08/12/2025 15:23
En la foto, la salida del BAC "Cantabria" el pasado mes de octubre 
D.A.
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El BAC “Cantabria”, ausente de su base en el Arsenal de Ferrol desde el pasado mes de octubre, regresará a su base en los próximos días, tal y como estaba previsto.

El buque partió de Ferrol el mismo día que regresaba a su base la fragata "Méndez Núñez", tras un periplo de medio año por aguas del Indopacífico.

El "Cantabria" tomó parte en un despliegue en el que colabora con las marinas de Grecia y Turquía, en el marco de la operación "Noble Shield" de la OTAN, reforzando, una vez más, la defensa colectiva de la Alianza Altántica.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Cristian F. Caruncho, firmando exemplares desta última obra, o sábado pasado na Festa do Marisco do Barqueiro

Cristian F. Caruncho estrea unha fin de semana en Artábria que segue coa homenaxe ao Teatro Estudio
Redacción
Cabo 2

Dos cabos socorren a una persona que resultó atropellada en Ferrol
Montse Fernández
La Dra. Noemí López González, especialista en Cirugía General y Digestiva en el Hospital Ribera Juan Cardona

La proctología en el Hospital Ribera Juan Cardona: cuando perder el miedo significa ganar calidad de vida
Lara Fontela
Parroquia de Covas | Daniel Alexandre

Los negocios de Covas se unen para lograr la parroquia ferrolana mejor decorada estas fiestas
Redacción