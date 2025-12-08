El 60% de las nuevas plazas de Navantia serán para personas con menos de cuatro años de experiencia

Botadura de la "Bonifaz" el 11 de septiembre Daniel Alexandre

El 60% de las cien plazas que Navantia publicará para el astillero de Ferrol antes de que acabe el año será para candidatos júnior, es decir, con menos de cuatro años de experiencia laboral en el puesto de la convocatoria y que no hayan obtenido el título que se pide hace más de ocho años.

La Comisión Local de Emprego, en la que están representados la empresa y los sindicatos, está ultimando los detalles del próximo proceso, que sería el tercero de este año 2025 para un total de 197 puestos de trabajo en la factoría ferrolana.

Desde la parte social se había hecho hincapié a mediados de noviembre en que la “prioridade” para ella era Producción y la dotación de la Fábrica Digital de Bloques que comenzará a funcionar en los primeros meses del año que viene, con armadores y ajustadores-montadores como perfiles con más plazas.

En estos momentos, con la fase preparatoria ya en su recta final, la relación de puestos es del 57% para los grupos profesionales 3 y 4 –es decir, operarios y personal administrativo– y el resto, GP1 y GP2 –técnicos superiores–. De las primeras, 38 serán júnior y de las segundas, un total de 22.

En lo que respecta a las primeras categorías, los principales perfiles se adaptan a los planteamientos de noviembre, con preferencia para ajustadores y mecánicos –es decir, mecatrónicos–, armadores, soldadores, delineantes, electricistas, electrónicos y bachilleres.

Cuando se publique la convocatoria en el portal de empleo de la página web de Navantia se habrán lanzado más de 200 plazas este año, pues, además de las 197, se han ofertado otras que están al margen de los procesos negociados con los sindicatos, como las que tienen que ver con la rama sanitaria, que suelen ser, además, de difícil cobertura.

Los nuevos puestos de trabajo son fundamentales para poder atender la demanda que ya se está intensificando, con los diferentes programas constructivos en marcha o en ciernes: las F-110, la modernización de los buques de la clase Álvaro de Bazán y el inminente inicio de los trabajos para fabricar el Buque de Aprovisionamiento en Combate –BAC– que sustituirá al “Patiño” en la Armada española.

En estos momentos, a pesar de que se lanzó en mayo, de las 31 plazas del primer proceso continúa abierto el de técnico júnior de Tecnologías de la Información –pendiente de las reclamaciones de los exámenes– y queda una de ingeniero júnior en sistemas SAP Producción –vacante por falta de candidatos aptos–. Los empleos restantes ya están adjudicados.