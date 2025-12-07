Los trabajadores del astillero de Ferrol, parte de los protagonistas del primer largometraje mudo de Galicia

Detalle de "Un viaje por Galicia", en el que se captura a uno de los trabajadores caminando por el astillero Cedida

“Un viaje por Galicia” es el título del que se considera el primer largometraje documental mudo rodado en Galicia, que proporciona una perspectiva única de cómo era la vida en 1929. Entre los protagonistas se encuentran los trabajadores del astillero de Ferrol, que fueron capturados por la cámara de Luis R. Alonso.

Este documental sobre el territorio gallego fue realizado con motivo de su inclusión en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, con el objetivo de dar a conocer los paisajes y monumentos que caracterizaban a estas tierras a través de un re­corrido por las cuatro provincias.

En la obra, restaurada por la Filmoteca de Galicia tras haber sido conservada durante décadas en el archivo de la Diputación de A Coruña, se constatan grandes cambios sociales y paisajísticos.