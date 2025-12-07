Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Documental histórico

Los trabajadores del astillero de Ferrol, parte de los protagonistas del primer largometraje mudo de Galicia

La Filmoteca recuperó esta película después de que fuese conservada durante décadas en el archivo de la Diputación de A Coruña

Redacción
07/12/2025 19:16
Fragmento de "Un viaje por Galicia", en el que se captura a uno de los trabajadores caminando por el astillero
Detalle de "Un viaje por Galicia", en el que se captura a uno de los trabajadores caminando por el astillero
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

“Un viaje por Galicia” es el título del que se considera el primer largometraje documental mudo rodado en Galicia, que proporciona una perspectiva única de cómo era la vida en 1929. Entre los protagonistas se encuentran los trabajadores del astillero de Ferrol, que fueron capturados por la cámara de Luis R. Alonso.

 Este documental sobre el territorio gallego fue realizado con motivo de su inclusión en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, con el objetivo de dar a conocer los paisajes y monumentos que caracterizaban a estas tierras a través de un re­corrido por las cuatro provincias.

En la obra, restaurada por la Filmoteca de Galicia tras haber sido conservada durante décadas en el archivo de la Diputación de A Coruña, se constatan grandes cambios sociales y paisajísticos.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Interior del pabellón municipal

Nueva aplicación en Cabanas para gestionar las reservas de los espacios municipales
Redacción
Imagen de archivo de una visita de Fabiola García a la Casa do Maior de Cariño

La zona rural de las comarcas sumará una nueva Casa do Maior en el concello de Cerdido
Redacción
Imagen de archivo de la iniciativa de la Xunta

Contacto directo con Papá Noel para los más pequeños de Ortigueira
Redacción
Un momento del encuentro mantenido recientemente entre González Formoso, García y Seijas

MercaNaVila movilizó 16 millones de euros en ventas en comercio de proximidad
Redacción