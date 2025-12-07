La Xunta define las medidas para generalizar el uso de la IA en Galicia

Aprovechar las potencialidades de la IA es el objetivo del programa aprobado por la Xunta

La aprobación del Programa Gallego de IA 2026-2028, con una inversión de 54 millones de euros, busca acelerar la adopción de la IA en la prestación de servicios públicos, la gestión del territorio y la relación con la ciudadanía gallega en el día a día, además de un cambio en la infraestructura digital del organismo autonómico.

Estas adaptaciones responden al objetivo del programa, que no es otro que el impulso de actuaciones que aceleren la adopción de la IA tanto en la Xunta como en los servicios públicos, en las pequeñas y grandes empresas y en la ciudadanía en general.

El Programa marca el camino para la creación en Galicia de una infraestructura digital y de servicios adaptados para aprovechar las potencialidades de la IA, y con el fin de que las soluciones sean eficaces es necesario disponer de una plataforma transversal para el almacenamiento, la analítica y la gestión de los datos que maneja la Administración.

La Plataforma de servicios transversales de analítica avanzada de datos e Inteligencia Artificial de Galicia incluye mecanismos para vigilar el funcionamiento de los sistemas, así como espacios controlados para hacer pruebas, y modelos propios de lenguaje.

La Xunta dispondrá también en este proceso de implantación de servicios de un apoyo especializado para la gestión de los datos que servirán para dar soporte a todas las plataformas sectoriales.

Administración

Entre los usos de la IA previstos en el Programa, en el que se refiere a la Administración destacan la gestión inteligente de la atención a la ciudadanía, para ofrecer información actualizada y disponer de asistentes virtuales que informen sobre todo tipo de procedimientos; o la gestión y tramitación electrónica inteligente de procedimientos administrativos para que resulten más ágiles y sencillos.

Servicios públicos

Entre las líneas de actuación del Programa se encuentran la gestión inteligente de residuos y autorización ambientales, inspección, supervisión, evaluaciones y monitorizaciones ambientales; el uso de la IA para la anticipación de riesgos o la mejora en la coordinación y respuesta de los servicios de emergencias, transporte público o detección temprana y respuesta coordinada de los incendios forestales o reestructuración parcelaria.

Empresas

En enero se convocarán ayudas para la implantación de la Inteligencia Artificial en empresas, con el Programa de ayudas IA 360 y con la línea de apoyo Ticket Innova. También prevé medidas para que la administración local se sume a las nuevas tecnologías de IA.

Investigación e innovación

El programa incluye medidas de apoyo al talento investigador, pre y post doctoral, doctorados industriales y ayudas de cara a la consolidación y crecimiento de los grupos de investigación y para consolidar la excelencia de los centros de investigación.

Ejes 1. Galicia Región Inteligente formula actuaciones enfocadas a promover las capacidades estructurales para el desarrollo de la IA 2. Talento y competencia, necesario para capacitar a la ciudadanía, reducir riesgos y promover talento especializado 3. Adopción estratégica de la IA para promover su implementación en la administración autonómica, pymes y grandes empresas 4. Investigación e innovación orientada a las necesidades de la economía para promover proyectos de I+i en el ecosistema académico

Atención al ciudadano

Entre los usos previstos de la IA está su aplicación para la tramitación de ayudas, planificación y gestión del suelo residencial y de las viviendas protegidas; control de la calidad de las edificaciones; puesta en contacto de la oferta y la demanda de empleo; asistentes para solucionar dudas o gestionar citas en el sistema de salud y para el apoyo en la toma de decisiones de gestión sanitaria, entre otras.

Órganos de gobierno

La Xunta está creando órganos de gobierno de la IA, como la Oficina Gallega de IA, el Consejo Gallego de IA o las figuras de los comisionados. También pondrá en marcha instrumentos de garantía de transparencia y uso ético, como el Inventario de sistemas de IA. Al mismo tiempo, elaborará estudios de medición del impacto de la inteligencia artificial en los diferentes ámbitos.