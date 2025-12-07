Ferrol encadena su tercer trimestre de incrementos en la criminalidad

La categoría de “resto”, que incluye los delitos de tráfico, volvió a crecer tras dos trimestres de caídas Emilio Cortizas

El presente 2025 no está siendo un año especialmente positivo para Galicia en relación a sus cifras de criminalidad. Si bien la Comunidad se sitúa entre las más seguras de todo el territorio español y, al igual que otros factores sociales y económicos estas tasas reflejan una “vuelta a la normalidad” tras la pandemia de coronavirus –después de una caída más que notable en 2020, los diferentes balances han mostrado un ligero incremento interanual desde entonces–, la realidad es que el último informe del Ministerio del Interior, publicado hace escasos días, constata que este ejercicio ya arrastra tres trimestres consecutivos de subidas.

Esta situación se repite tanto a nivel provincial como municipal, siendo los Concellos de Ferrol y Narón los incluidos de las tres comarcas en el documento por su volumen poblacional. Así, desde una perspectiva autonómica, el número de delitos se incrementó, de enero a septiembre, un 2% respecto al mismo período de 2024 –de 71.470 a 72.918 delitos–, mientras que en A Coruña el aumento fue del 3,2% –de 31.895 a 32.911–. En el caso de la ciudad naval, la subida fue del 5,5% –pasando de 2.218 a 2.340 infracciones–, prácticamente la misma cifra que en el segundo trimestre (5,4) y una caída respecto al primero (6,1), mientras que el ayuntamiento naronés se situó en el 21,5% –de 859 a 1.044–, con una tendencia muy similar a Ferrol –21,9 en el segundo trimestre y 40,2 en el primero–.

No obstante, antes de profundizar en el balance, cabe recordar que, al igual que en otros informes socioeconómicos, las diferencias porcentuales son un reflejo de las cifras que comparan y que, por tanto, cuando se abordan números relativamente pequeños, dichas diferencias son mayores. Un ejemplo de ello son los resultados de Galicia frente a los de Narón, habiéndose incrementado los primeros en 1.448, lo que supone un 2%, frente a los 185 del segundo, que comparativamente son el 21,5%.

Aumentos generalizados

A nivel municipal, el incremento en las cifras de criminalidad se constató tanto en el apartado de delitos convencionales como en el de aquellos del tipo telemático. Sin embargo, al contrario que en balances anteriores, estos últimos, sumados a la sección “resto” de los comunes –que incluye principalmente infracciones de tráfico–, no son los únicos responsables del aumento.

En este sentido, el informe del Ministerio del Interior muestra una subida más que notable dentro de las lesiones y riñas tumultuarias, que crecieron un 123,5% –pasando de 17 a 38–. También destacan los robos con fuerza, que se incrementaron un 60,7% respecto al acumulado de 2024 –de 56 a 90–; y en estos, se acentuaron especialmente aquellos en domicilios, hasta un 67,5% –de 40 a 67–. Curiosamente, los hurtos, que en anteriores análisis fueron de los delitos más numerosos y que más aumentaron, en esta ocasión solo lo hicieron un 2,3%, pasando de 483 a 494.

Otro dato destacable es que, dentro de la mencionada categoría de “resto” en la criminalidad convencional se dio el primer incremento del año, un 1,1% –de 1.140 a 1.153–, cuando en ejercicios anteriores era de los pocos apartados con niveles de crecimiento casi constantes.

En cuanto a las caídas, los delitos contra la libertad sexual descendieron un 20,8% –de 24 a 19–, igual que los robos con violencia –un 32,2%, de 43 a 30–, las sustracciones de vehículos –de ocho a cuatro, un 50% menos– y el tráfico de estupefacientes –un 29,4%, de 17 a 12–.

Cifras reducidas

En el caso de Narón, los incrementos porcentuales de infracciones fueron notablemente elevados durante los nueve primeros meses del año, pero precisamente porque las cifras en sí de delitos son generalmente muy reducidas. Un ejemplo de ello son los delitos por tráfico de drogas, que se dispararon un 500%, pero porque pasaron de uno a seis. En este sentido también destacan aquellos de robo con intimidación y violencia, que subieron un 200% –de tres a nueve– o los homicidios que consumados bajaron un 100% y en grado de tentativa subieron un porcentaje idéntico, dado que en 2024 hubo un caso de los primeros y ninguno de los segundos y en el presente 2025 fue a la inversa.

Otros datos reseñables fueron los incrementos en los crímenes contra la libertad sexual –un 40%, de cinco a siete–, en los robos con fuerza en domicilios –un 45,5%, de 11 a 16– y los hurtos –de 208 a 259, un 24,5% más–; así como las caídas en las lesiones y riñas tumultuarias –de seis a tres, bajando un 33,3%– o las sustracciones de vehículos –un 20% menos, de cinco a cuatro–. Respecto a la mencionada categoría “resto”, en Narón aumentó un 2,6%, pasando de 424 a 435 infracciones.

Cibercriminalidad

Por último, la criminalidad por medios telemáticos mantiene la tendencia al alza que se inició con la pandemia de coronavirus –hasta el punto de constituir los segundos delitos más numerosos de Galicia, siendo superados únicamente por los de tráfico–.

En términos generales, esta modalidad aumentó, entre enero y septiembre, un 16,3% en Ferrol y un 63,2% en Narón –de 429 a 499 y de 182 a 297, respectivamente–; mientras que las estafas, que son las más comunes en esta tipología, subieron un 19,5% en la ciudad naval –de 343 a 410– y un 72,7% en la naronesa –de 150 a 259–.