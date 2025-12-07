El lanzamiento de este 2025 de Lois Patiño se preestrena en el Duplex
La sesión será presentada por el propio director este martes 9, con el que se propone entablar un coloquio posterior
La jornada de este martes 9 es una de las que subraya en su programación el Duplex Cinema, ya que volverá a traer a un cineasta para presentar su propia película y entablar un coloquio posterior a la proyección, con el “plus” de tratarse de un preestreno. En primicia, el público ferrolano podrá disfrutar, a las 19.30 horas, del último trabajo de Lois Patiño, que firma otras producciones con gran reconocimiento en el sector como “Samsara”, titulado en esta ocasión “Ariel”.
Este largometraje sigue la historia de una actriz que viaja a las Azores para desempeñar uno de los papeles de la obra “La tempestad”, de William Shakespeare, pero que al llegar al lugar indicado se encuentra con que no existe ningún teatro, ni tampoco encuentra a la compañía con la que esperaba trabajar.
A raíz de conocer a Ariel, la intérprete descubre que la representación ya había empezado, entendiendo que el escenario es la isla entera y los personajes son sus habitantes.
La película, que está protagonizada por Irene Escolar y Agustina Muñoz, surge, de la mano del cineasta y guionista argentino Matías Piñeiro, como un proyecto con el que querían “explorar ‘A tempestade’ de Shakespeare desde a perspectiva do personaxe de Ariel, o espírito do aire. Porén, aos poucos, foise abrindo ao resto da obra do seu autor, para reflexionar sobre como e desde onde, a poesía, a humanidade e a profundidade dos textos de Shakespeare, nos poden interpelar hoxe en día”.
Cineasta
El director de este film, que también demostró su faceta artística en formatos como el de la exposición “Marea”, que albergó el Centro Torrente Ballester el año pasado, exhibió su trabajo cinematográfico en festivales de renombre en el sector como en Cannes, Berlinale, Locarno, Toronto, Rotterdam, Viennale o Oberhausen.
De hecho, su primer largometraje (“Costa da Morte”) ya se estrenó en Locarno, consiguiendo el premio al Mejor Director Emergente, y el segundo (“Lúa vermella”), en el Berlinale Forum. “Sycorax” y “El sembrador de estrellas” se proyectaron por primera vez en la Quincena de Cineastas de Cannes y en la Berlinale Shorts.
Las entradas se pueden adquirir presencialmente o a través de la página web, y desde la sala recuerdan llevar DNI en caso de elegir algún descuento.
Al día siguiente, ballet de la Royal Opera en directo
Este miércoles 10, a las 20.30 horas, el Duplex Cinema retransmitirá en directo, desde la Royal Ballet & Opera de Londres, “El cascanueces”, un espectáculo emblemático gracias a las reconocidas composiciones musicales de Piotr Ilich Chaikovski, que contará con la dirección de Peter Wright. La propuesta se dirige al público general de cualquier edad.