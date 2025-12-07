Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cine

El lanzamiento de este 2025 de Lois Patiño se preestrena en el Duplex

La sesión será presentada por el propio director este martes 9, con el que se propone entablar un coloquio posterior

Redacción
07/12/2025 19:07
Fotograma de la película "Ariel", de Lois Patiño, inspirada en una de las obras de teatro referentes de Shakespeare
Fotograma de la película "Ariel", de Lois Patiño, inspirada en una de las obras de teatro referentes de Shakespeare
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

La jornada de este martes 9 es una de las que subraya en su programación el Duplex Cinema, ya que volverá a traer a un cineasta para presentar su propia película y entablar un coloquio posterior a la proyección, con el “plus” de tratarse de un preestreno. En primicia, el público ferrolano podrá disfrutar, a las 19.30 horas, del último trabajo de Lois Patiño, que firma otras producciones con gran reconocimiento en el sector como “Samsara”, titulado en esta ocasión “Ariel”.

Este largometraje sigue la historia de una actriz que viaja a las Azores para desempeñar uno de los papeles de la obra “La tempestad”, de William Shakespeare, pero que al llegar al lugar indicado se encuentra con que no existe ningún teatro, ni tampoco encuentra a la compañía con la que esperaba trabajar.

A raíz de conocer a Ariel, la intérprete descubre que la representación ya había empezado, entendiendo que el escenario es la isla entera y los personajes son sus habitantes.

La película, que está protagonizada por Irene Escolar y Agustina Muñoz, surge, de la mano del cineasta y guionista argentino Matías Piñeiro, como un proyecto con el que querían “explorar ‘A tempestade’ de Shakespeare desde a perspectiva do personaxe de Ariel, o espírito do aire. Porén, aos poucos, foise abrindo ao resto da obra do seu autor, para reflexionar sobre como e desde onde, a poesía, a humanidade e a profundidade dos textos de Shakespeare, nos poden interpelar hoxe en día”.

Cineasta

El director de este film, que también demostró su faceta artística en formatos como el de la exposición “Marea”, que albergó el Centro Torrente Ballester el año pasado, exhibió su trabajo cinematográfico en festivales de renombre en el sector como en Cannes, Berlinale, Locarno, Toronto, Rotterdam, Viennale o Oberhausen.

El cineasta Lois Patiño expone "Marea" en el Torrente Ballester

Más información

De hecho, su primer largometraje (“Costa da Morte”) ya se estrenó en Locarno, consiguiendo el premio al Mejor Director Emergente, y el segundo (“Lúa vermella”), en el Berlinale Forum. “Sycorax” y “El sembrador de estrellas” se proyectaron por primera vez en la Quincena de Cineastas de Cannes y en la Berlinale Shorts.

Las entradas se pueden adquirir presencialmente o a través de la página web, y desde la sala recuerdan llevar DNI en caso de elegir algún descuento.

Al día siguiente, ballet de la Royal Opera en directo

Este miércoles 10, a las 20.30 horas, el Duplex Cinema retransmitirá en directo, desde la Royal Ballet & Opera de Londres, “El cascanueces”, un espectáculo emblemático gracias a las reconocidas composiciones musicales de Piotr Ilich Chaikovski, que contará con la dirección de Peter Wright. La propuesta se dirige al público general de cualquier edad.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Interior del pabellón municipal

Nueva aplicación en Cabanas para gestionar las reservas de los espacios municipales
Redacción
Imagen de archivo de una visita de Fabiola García a la Casa do Maior de Cariño

La zona rural de las comarcas sumará una nueva Casa do Maior en el concello de Cerdido
Redacción
Imagen de archivo de la iniciativa de la Xunta

Contacto directo con Papá Noel para los más pequeños de Ortigueira
Redacción
Un momento del encuentro mantenido recientemente entre González Formoso, García y Seijas

MercaNaVila movilizó 16 millones de euros en ventas en comercio de proximidad
Redacción