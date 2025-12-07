El lanzamiento de este 2025 de Lois Patiño se preestrena en el Duplex

Fotograma de la película "Ariel", de Lois Patiño, inspirada en una de las obras de teatro referentes de Shakespeare Cedida

La jornada de este martes 9 es una de las que subraya en su programación el Duplex Cinema, ya que volverá a traer a un cineasta para presentar su propia película y entablar un coloquio posterior a la proyección, con el “plus” de tratarse de un preestreno. En primicia, el público ferrolano podrá disfrutar, a las 19.30 horas, del último trabajo de Lois Patiño, que firma otras producciones con gran reconocimiento en el sector como “Samsara”, titulado en esta ocasión “Ariel”.

Este largometraje sigue la historia de una actriz que viaja a las Azores para desempeñar uno de los papeles de la obra “La tempestad”, de William Shakespeare, pero que al llegar al lugar indicado se encuentra con que no existe ningún teatro, ni tampoco encuentra a la compañía con la que esperaba trabajar.

A raíz de conocer a Ariel, la intérprete descubre que la representación ya había empezado, entendiendo que el escenario es la isla entera y los personajes son sus habitantes.

La película, que está protagonizada por Irene Escolar y Agustina Muñoz, surge, de la mano del cineasta y guionista argentino Matías Piñeiro, como un proyecto con el que querían “explorar ‘A tempestade’ de Shakespeare desde a perspectiva do personaxe de Ariel, o espírito do aire. Porén, aos poucos, foise abrindo ao resto da obra do seu autor, para reflexionar sobre como e desde onde, a poesía, a humanidade e a profundidade dos textos de Shakespeare, nos poden interpelar hoxe en día”.

El director de este film, que también demostró su faceta artística en formatos como el de la exposición “Marea”, que albergó el Centro Torrente Ballester el año pasado, exhibió su trabajo cinematográfico en festivales de renombre en el sector como en Cannes, Berlinale, Locarno, Toronto, Rotterdam, Viennale o Oberhausen.

De hecho, su primer largometraje (“Costa da Morte”) ya se estrenó en Locarno, consiguiendo el premio al Mejor Director Emergente, y el segundo (“Lúa vermella”), en el Berlinale Forum. “Sycorax” y “El sembrador de estrellas” se proyectaron por primera vez en la Quincena de Cineastas de Cannes y en la Berlinale Shorts.

Las entradas se pueden adquirir presencialmente o a través de la página web, y desde la sala recuerdan llevar DNI en caso de elegir algún descuento.