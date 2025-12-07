El desempleo en el sector industrial desciende en 150 personas en el último año

Trabajadores de Navantia, el día de la botadura de la "Bonifaz" Daniel Alexandre

La industria, sobre todo, y la construcción, en menor medida, siguen tirando del empleo en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, que cerraron el mes de noviembre con un total de 8.371 personas inscritas en las listas del Servicio Público de Empleo Estatal –SEPE–. Son 747 menos que en noviembre de 2024, una caída que refleja el buen momento del mercado laboral en Ferrolterra y que, atendiendo a la previsión expresada el pasado jueves por el director de Navantia Ferrol, Eduardo Dobarro, en el Foro Conecta Galicia, todavía se reducirá más por el fuerte tirón del sector naval.

Dobarro hablaba entonces de que a partir del próximo año –mediados, sobre todo–, cuando comenzará el pico sostenido de actividad en los astilleros como consecuencia del desarrollo del programa de construcción de las F-110, de la modernización de las cinco fragatas de la serie anterior, la F-100, y del nuevo Buque de Aprovisionamiento en Combate –BAC– que sustituirá al “Patiño”, al margen de lo que pueda dar de sí la eólica marina en Fene, el sector naval y metalúrgico en Ferrolterra necesitará de alrededor de un millar de nuevos trabajadores.

Lo cierto es que, sin ese acelerón que se pronostica para dentro de unos meses, la industria lleva ya un tiempo contribuyendo decisivamente al dinamismo económico de la comarca. La prueba es sencilla: en estos momentos hay 8.371 demandantes de empleo en Ferrol, Eume y Ortegal; de ellos, 626 forman parte del sector secundario, es decir, que, como media, los parados de las actividades industriales representan alrededor del 7,5% del total.

Ahora bien, teniendo en cuenta la evolución de los últimos doce meses, se aprecia que de los 747 parados menos, exactamente 150 son del sector industrial, es decir, algo más del 20% de los puestos de trabajo creados en la comarca son de esa rama. Si a estos se le suman los 80 empleos más en la construcción, la conclusión es que más del 30% de la destrucción del paro en la comarca es obra de ambos sectores.

De los 150 trabajos más que hay en la industria en Ferrolterra con respecto a noviembre de 2024, Ferrol, con 55; Narón, con 19 y As Pontes, con 15, lideran este capítulo. Este último, además, ha conseguido un dato récord el último mes, al reducir su paro en 64 personas –contando todos los sectores–. Tras estos, Fene, con 11 desempleados menos, también presenta dobles dígitos. Es más, solo en uno de los 20 municipios –Moeche– hay más desempleo industrial que hace un año.