El BNG critica la utilización del Sánchez Aguilera como depósito de las obras de Rubalcava

Zona vallada para el depósito de material de la reurbanización de Rubalcava Daniel Alexandre

El Bloque Nacionalista Galego de Ferrol lamenta la decisión del gobierno local de utilizar parte de la explanada del cuartel Sánchez Aguilera reservada desde hace años a aparcamiento público como “zona de acopio” de material de las obras de reurbanización de la calle Rubalcava que acaban de comenzar.

El concejal nacionalista Roberto Montero recuerda que hace apenas diez días se procedió a aplicar una nueva capa de zahorra para reparar los baches más grandes y en los puntos más deteriorados, unos trabajos realizados por la empresa Misturas por un importe de 13.000 euros. Por ello, no entiende que se utilice ahora parte de esa explanada como depósito y almacenamiento de materiales, “coa conseguinte entrada e saída de maquinaria pesada nesta zona procedente da obra” de la parte alta de la calle Rubalcava.

“Non se pode gastar hai uns días 13.000 euros na reparación para que agora se volva estragar prematuramente”, censura el edil del BNG.

En esa línea, Montero señala que el ejecutivo municipal “segue a manter o recinto cerrado do Sanchez Aguilera como un cemiterio de coches e escombros, polo que se podería usar este recinto para estes labores, sen converter a parte visible do aparcadoiro noutra lameira para material de construción”, asegura.

Las obras comenzaron el pasado martes, pero el lunes pasado, en la Xunta de Goberno, el alcalde explicó que se había reservado una parte de la explanada del Sánchez Aguilera como zona de almacenamiento de material procedente de Rubalcava.

La primera parte de la fase 1 de la reforma, que abarca desde la calle María hasta la avenida do Rei, se centrará en la parte alta de la calle, desde la intersección con Doctor Fleming hacia Canido.