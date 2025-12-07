Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El BNG critica la utilización del Sánchez Aguilera como depósito de las obras de Rubalcava

Señala que podría usarse para ese fin la parte del recinto que se destina a “cemiterio de coches e escombro”

X. Fandiño
X. Fandiño
07/12/2025 22:16
Sánchez Aguilera zona vallada obras
Zona vallada para el depósito de material de la reurbanización de Rubalcava
Daniel Alexandre
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El Bloque Nacionalista Galego de Ferrol lamenta la decisión del gobierno local de utilizar parte de la explanada del cuartel Sánchez Aguilera reservada desde hace años a aparcamiento público como “zona de acopio” de material de las obras de reurbanización de la calle Rubalcava que acaban de comenzar.

El concejal nacionalista Roberto Montero recuerda que hace apenas diez días se procedió a aplicar una nueva capa de zahorra para reparar los baches más grandes y en los puntos más deteriorados, unos trabajos realizados por la empresa Misturas por un importe de 13.000 euros. Por ello, no entiende que se utilice ahora parte de esa explanada como depósito y almacenamiento de materiales, “coa conseguinte entrada e saída de maquinaria pesada nesta zona procedente da obra” de la parte alta de la calle Rubalcava.

Non se pode gastar hai uns días 13.000 euros na reparación para que agora se volva estragar prematuramente”, censura el edil del BNG.

En esa línea, Montero señala que el ejecutivo municipal “segue a manter o recinto cerrado do Sanchez Aguilera como un cemiterio de coches e escombros, polo que se podería usar este recinto para estes labores, sen converter a parte visible do aparcadoiro noutra lameira para material de construción”, asegura.

Las obras comenzaron el pasado martes, pero el lunes pasado, en la Xunta de Goberno, el alcalde explicó que se había reservado una parte de la explanada del Sánchez Aguilera como zona de almacenamiento de material procedente de Rubalcava.

La primera parte de la fase 1 de la reforma, que abarca desde la calle María hasta la avenida do Rei, se centrará en la parte alta de la calle, desde la intersección con Doctor Fleming hacia Canido. 

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Trabajadores de Navantia, el día de la botadura de la "Bonifaz"

El desempleo en el sector industrial desciende en 150 personas en el último año
X. Fandiño
Fútbol sala O Esteo-Guardo Pabellón de A Fraga

Tres puntos ponteses en un controvertido partido en Alba de Tormes
Redacción
Xente camiñando polo centro

El 43% de las personas empadronadas en Ferrol no nacieron en el municipio
X. Fandiño
El Somozas, durante el partido contra el Viveiro

El Somozas pierde en Viveiro y aumenta su mala racha
Redacción