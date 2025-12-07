El 43% de las personas empadronadas en Ferrol no nacieron en el municipio

En ocho municipios, hay más residentes procedentes de otros ayuntamientos que nativos Daniel Alexandre

En ocho de los veinte concellos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal viven actualmente más personas procedentes de otros municipios, comunidades autónomas o países que las que están censadas en ellos desde el nacimiento.

Los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística –IGE– sobre demografía revelan un cambio significativo en las últimas tres décadas y media. En 1991 –fecha de referencia– solo en Fene y en Narón había más personas censadas no nativas de esos municipios que las que sí estaban empadronadas desde los primeros días de vida. Ambos concellos continúan en ese grupo al que en los años siguientes se han ido incorporando también Ares, Cabanas, Moeche, Mugardos, Neda y Valdoviño, donde se han registrado cambios profundos en la estructura demográfica. En Narón y Fene, sin embargo, no se han producido grandes cambios: en 1991, el porcentaje de residentes nacidos en ambos era del 34,2 y del 45,9, respectivamente, mientras que ahora es el 31,7 y 43,2.

Esta tendencia es general en Galicia. En 1991, las personas nacidas en el concello de residencia era del 67,7%, mientras que en 2025 no llega al 52%, en concreto un 51,7.

La movilidad, estrechamente relacionada con las oportunidades laborales, pero también con otros factores menos medibles como el arraigo, se ha acelerado en las últimas décadas y la previsión es que siga haciéndolo en el futuro.

Con todo, cada municipio tiene su propia dinámica y en más de la mitad de los 20 que integran Ferrolterra –12– todavía hay más personas nacidas en el lugar en el que residen, aunque en todos ellos este porcentaje se ha reducido, en alguno de ellos de manera drástica. En todos menos en As Pontes, que es la excepción: en 1991, el 51,8% de su población había nacido allí, mientras que tres décadas y media después es el 53,8%, dos puntos más. El cierre de la central térmica parece la causa más plausible de este cambio extraordinario.

Pero As Pontes es un oasis en este sentido. En la mayoría de los ayuntamientos la realidad es la opuesta. Por ejemplo, y todavía en la comarca del Eume, en Cabanas, solo el 37,7 de las personas censadas nacieron allí, cuando en 1991 era el 61,4. Monfero era hace tres décadas y media el municipio con el porcentaje más alto de la relación de empadronados/nacidos. Entonces, 87 de cada 100 residentes se inscribieron en el Registro como vecinos desde el momento de su llegada al mundo, cuando ahora no llega al 71%. Por último, Pontedeume se ha pasado del 66,5 al 55%.

En la comarca de Ferrol, dejando al margen los municipios con mayor peso demográfico –la ciudad, que pasa del 61,2 al 56,9; Narón y Fene–, la evolución se ajusta a la realidad general, con casos de transformación profunda como el de Ares: a comienzos de la década de los 90 el 70% de sus vecinos habían nacido allí, por los 41,6 de ahora. Hay que precisar, en este caso, que el aresano es uno de los tres ayuntamientos de Ferrolterra –Narón y Cabanas son los otros dos– que han ganado población en las últimas décadas.

En Cedeira también se ha dado un cambio importante, al pasar de más del 85% de los empadronados al 64%, un porcentaje similar al que registra Moeche, que tenía una tasa de continuidad en el municipio de nacimiento del 71% en 1991 y ahora apenas supera el 48%.Mugardos, por su parte, cae 15 puntos –del 62,5 al 48,3–.

Completan la relación de municipios ferrolanos Neda, San Sadurniño, As Somozas y Valdoviño. En el primero, los censados que nacieron allí pasaron del 53,5 al 41,3 –la cifra más baja tras Narón–; en el segundo, del 81% al 56%; en el territorio somocense, del 79 al 58,8; y en Valdoviño se ha producido una de las caídas más pronunciadas: en 1991, más del 79% de sus vecinos habían nacido en él, mientras que ahora no llega al 47%.

En Ortegal sucede tres cuartas partes de lo mismo. En conjunto, tres de cada cuatro vecinos que residían en 1991 eran oriundos del concello. Hoy, apenas seis de cada diez. Por ejemplo, en Cariño se ha pasado del 78% al 63%; en Cerdido, también del 78% a menos de 58%; en Mañón ha caído dieciséis puntos, del 76% al 59,5; y en Ortigueira, del 82,2 al 67,6%, es decir, quince menos.