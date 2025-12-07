Mi cuenta

Dereitos Humanos

As propostas de Fuco Buxán para o premio Acampa gañan en Galicia e Internacional

O activista palestino Mohamed Safa recibe o seu recoñecemento da man da presidenta Susana Alaniz

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
07/12/2025 18:56
Os activistas Mohamed Safa e Susana Alaniz nun encontro organizado por Fuco Buxán no Ateneo Ferrolán
Os activistas Mohamed Safa e Susana Alaniz nun encontro organizado por Fuco Buxán no Ateneo Ferrolán
Jorge Meis
O V Recoñecemento Acampa á Defensa dos Dereitos Humanos, cuxa entrega de galardóns celebrarase este xoves 11 na Fundación ONCE da Coruña, xa está resolto. Mohamed Safa, activista palestino asentado na Comunidade, recibirá o premio na categoría Galicia despois de que fora proposto pola asociación cultural ferrolá Fuco Buxán, que vén convocando, xa dende hai varios anos e até este 2025, distintos encontros con el na cidade.

A deliberación deste ano apunta cara unha dirección clara, xa que a categoría Internacional outorga o recoñecemento ao persoal médico e sanitario de Gaza, “polo seu compromiso inquebrantable e heroico”, expresan dende Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio.

Tanto este galardón como o da sección Galicia foron propostas da entidade cultural local Fuco Buxán, colaboradora nos encontros de tres días de Acampa, nos que “incluso pusimos una carpa cada año”, tal como explica a presidenta, Susana Alaniz, para visibilizar a súa actividade e publicacións. Safa formaba parte de la organización Araguaney, relata a directiva, sinalando que o activista “fue representante de la OLP [Organización para la Liberación de Palestina] en Galicia entre 1986 y 1992, y comienza una gran relación con nuestra asociación, haciendo charlas, conferencias y jornadas”.

Fuco Buxán personifica su propuesta por este motivo y porque “Safa da voz a la Nakba palestina y al genocidio: comenzó su defensa desde los 17 años en su Cisjordania natal, y a día de hoy sigue levantando su voz en defensa de Palestina y de su pueblo”, valora Alaniz, que foi nominada ao mesmo galardón que finalmente entregará ela xunto ao cineasta Javier Fesser, como mediador para o desprazamento de toda a familia de Refaat Alathamna a España.

Acampa

Entre os colectivos sociais, culturais, educativos, veciñais, políticos, sindicais, artísticos, de persoas solidarias en xeral, institucións e empresas con responsabilidade social que se agrupan na iniciativa cidadá Acampa pola Paz está a asociación local, constituíndo un dos axentes na defensa dos Dereitos humanos, internacional humanitario e a refuxio.

Susana Alaniz, nominada por Amiga

A representante de Fuco Buxán que participará no acto, Susana Alaniz, foi unha das candidaturas que optaban ao V Recoñecemento Acampa á Defensa dos Dereitos Humanos na categoría Galicia, proposta pola Asociación de Migrantes de Galicia –Amiga–.

A que fora coordinadora da delegación en Ferrol do Foro de Inmigración, que formou parte da Marcha Mundial das Mulleres e da Plataforma pola Sanidade Pública, foi seleccionada pola súa longa traxectoria na defensa dos dereitos das persoas migrantes e de colectivos vulnerables, así como na sensibilización sobre a necesidade de deter os discursos de odio.

