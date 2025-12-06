Vanessa Mato, profesora de Moda: “Entidades sociales, con más límites de recursos, están a veces más abiertas que las empresas”

La profesora imparte clases en la Facultade de Humanidades e Documentación Campus Industrial Ferrol

El proyecto de ApS llevado a cabo por Alba Boedo Méndez y Adrián Méndez Espasandín, a cargo de la profesora Vanessa Mato, tuvo un alcance mucho más concreto por constituir una formación práctica de 450 horas cada uno, por lo tanto fueron 900 en total que se destinaron a trabajar con el Proyecto Hilandera y la Fundación Taller de Solidaridad, de ámbito estatal.

Vanessa Mato relata cómo las tareas se enfocaron en una doble vertiente: por un lado, los alumnos buscaron “soluciones creativas” para las donaciones de ropa a la Fundación, de manera que se planteasen “qué nuevos diseños podían hacer para darle una segunda vida a esas prendas y responder a una necesidad ambiental”. Asimismo, desarrollaron sus competencias en Xestión Industrial da Moda mediante esa nueva colección creada para la marca Ropa hecha con amor, que ya existía en la entidad, y ayudar a recaudar fondos con el desarrollo de un producto que da a entender que “no están comprando solo una prenda sino que hay una misión social detrás”.

La profesora explica además que este ApS surgió “fruto de la necesidad”, puesto que “entidades sociales, que tienen más límite de recursos, a veces están más abiertas a estas colaboraciones que las empresas”, un sector en el que suele primar el aspecto económico por lo que acercarse a esta otra cara resultó muy enriquecedor.