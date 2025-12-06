Mi cuenta

Sociedad y Universidad

Vanessa Mato, profesora de Moda: “Entidades sociales, con más límites de recursos, están a veces más abiertas que las empresas”

La docente habla sobre el proyecto de ApS llevado a cabo por Alba Boedo y Adrián Méndez con la firma Hilandera, en colaboración con la Fundación Taller de Solidaridad

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
06/12/2025 12:40
La profesora imparte clases en la Facultade de Humanidades e Documentación
Campus Industrial Ferrol
El proyecto de ApS llevado a cabo por Alba Boedo Méndez y Adrián Méndez Espasandín, a cargo de la profesora Vanessa Mato, tuvo un alcance mucho más concreto por constituir una formación práctica de 450 horas cada uno, por lo tanto fueron 900 en total que se destinaron a trabajar con el Proyecto Hilandera y la Fundación Taller de Solidaridad, de ámbito estatal.

Vanessa Mato relata cómo las tareas se enfocaron en una doble vertiente: por un lado, los alumnos buscaron “soluciones creativas” para las donaciones de ropa a la Fundación, de manera que se planteasen “qué nuevos diseños podían hacer para darle una segunda vida a esas prendas y responder a una necesidad ambiental”. Asimismo, desarrollaron sus competencias en Xestión Industrial da Moda mediante esa nueva colección creada para la marca Ropa hecha con amor, que ya existía en la entidad, y ayudar a recaudar fondos con el desarrollo de un producto que da a entender que “no están comprando solo una prenda sino que hay una misión social detrás”.

La profesora explica además que este ApS surgió “fruto de la necesidad”, puesto que “entidades sociales, que tienen más límite de recursos, a veces están más abiertas a estas colaboraciones que las empresas”, un sector en el que suele primar el aspecto económico por lo que acercarse a esta otra cara resultó muy enriquecedor.

