Todo el público puede entrar a disfrutar de los sorteos en la Feira de Nadal del pabellón del colegio Compañía de María

Uno de los puestos de artesanía, de la firma Sotaque Galego Daniel Alexandre

El pabellón del actual colegio Arenales Compañía, anteriormente conocido como Compañía de María, acoge una Feira de Nadal abierta al público, entre las 11.00 y las 20.00 horas, que ya se estrenó en esta misma jornada de sábado y continuará en la del domingo 7.

Los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de productos de artesanía, de segunda mano, antigüedades y alimentación, así como aprovechar los sorteos.