Mercado navideño
Todo el público puede entrar a disfrutar de los sorteos en la Feira de Nadal del pabellón del colegio Compañía de María
En los puestos se ofrecen productos de artesanía, segunda mano, antigüedades y alimentación
El pabellón del actual colegio Arenales Compañía, anteriormente conocido como Compañía de María, acoge una Feira de Nadal abierta al público, entre las 11.00 y las 20.00 horas, que ya se estrenó en esta misma jornada de sábado y continuará en la del domingo 7.
Los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de productos de artesanía, de segunda mano, antigüedades y alimentación, así como aprovechar los sorteos.