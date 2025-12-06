Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mercado navideño

Todo el público puede entrar a disfrutar de los sorteos en la Feira de Nadal del pabellón del colegio Compañía de María

En los puestos se ofrecen productos de artesanía, segunda mano, antigüedades y alimentación

Redacción
06/12/2025 20:22
Compañía de María Feira de Nadal
Uno de los puestos de artesanía, de la firma Sotaque Galego
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El pabellón del actual colegio Arenales Compañía, anteriormente conocido como Compañía de María, acoge una Feira de Nadal abierta al público, entre las 11.00 y las 20.00 horas, que ya se estrenó en esta misma jornada de sábado y continuará en la del domingo 7

Los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de productos de artesanía, de segunda mano, antigüedades y alimentación, así como aprovechar los sorteos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Entrevista Jaype

Medio siglo de tradición joyera ampliada en el exitoso negocio de compraventa de Jaype en Ferrol
Marta Corral
Metrosidero de Pontedeume

Pontedeume optará de nuevo a las ayudas de la Xunta para tratar de salvar su “senlleiro” metrosidero
Verónica Vázquez
Lonxas de Raxoi

Joyas del litoral eumés: un paseo por los bienes que enriquecen su patrimonio
Verónica Vázquez
El encuentro, dirigido al público infantil, se celebrará en la biblioteca municipal de Ortigueira

El taller infantil Biblionadal 2025 inaugura el programa de Navidad del Concello de Ortigueira
Redacción