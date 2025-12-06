Mi cuenta

Sociedad y Universidad

Sonia Zaragoza y Feliciano Fraguela, profesores: “A raíz del simulacro se cambiaron protocolos de emergencias que tenía la mancomunidad”

Los docentes en la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol y en la Escola Técnica Superior de Náutica y Máquinas hablan del ApS que movilizó a 150 profesionales de cinco países en la Presa do Rei

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
06/12/2025 12:33
Los docentes imparten clases en la EPEF y la ETSNM
Los docentes imparten clases en la EPEF y la ETSNM
El proyecto de ApS que incluyó el simulacro del año pasado en la Presa do Rei tiene continuidad en el trabajo de la cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias. No obstante, de esa primera experiencia ya se extrajeron importantes conclusiones como los sistemas de comunicación de los que “se acordaron” el día del apagón eléctrico, tal como expresa Sonia Zaragoza, señalando que “a raíz de esto se cambiaron muchos protocolos de emergencias que tenía la mancomunidad”.

Sobre el “ejercicio práctico inmersivo”, ya que el proyecto abarcó un cuatrimestre, Feliciano Fraguela explica que este sirvió para “conocer la labor de los profesionales de emergencias y las problemáticas que se encontraban en el ámbito de la ingeniería”, un sector de gran relevancia para casos como este, en el que hacen falta soluciones como la creación de refugios para personas o la minimización del impacto de residuos.

Sonia Zaragoza destaca el carácter multidisciplinar de la iniciativa, que pasó por el entrenamiento de alumnado del máster en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns pero también de otras titulaciones que tuviesen alguna materia relacionada con el campo de la ingeniería, por lo que hizo partícipes a futuros especialistas de disciplinas como la enfermería, el derecho o la economía.

