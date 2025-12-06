Seguridad, defensa y aeroespacio: una estrategia de 183 millones

La sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval de la Fundación Exponav acogió la jornada, que se celebró el pasado jueves Emilio Cortizas

Un contexto propicio y con expectativas de que siga siéndolo al menos durante la próxima década como consecuencia de la situación geopolítica. El sector de la seguridad, la defensa y el aeroespacio vive actualmente una etapa expansiva, con un volumen de inversión y una efervescencia productiva sin precedentes.

Atendiendo a estas perspectivas, el Foro Conecta Galicia que organizó el grupo El Ideal Gallego el pasado jueves, a través de Diario de Ferrol, impulsó una jornada en el Museo de la Construcción Naval de la Fundación Exponav que reunió a empresas y actores clave en el desarrollo de un sector en el que la Consellería de Economía e Industria ha decidido apostar con fuerza. Prueba de ello es la Estratexia de Seguridade, Defensa e Aeroespazo, dotada con un presupuesto de 183 millones hasta 2030 y que prevé movilizar, a través de la implicación de otras administraciones y la esfera privada, alrededor de 900.

Fue precisamente la titular de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, la que clausuró la jornada y la que subrayó el “enorme potencial” de Galicia en este ámbito. “Los estudios previos que hicimos para elaborar la Estratexia apuntaban que teníamos capacidad alta para el 75% de las tecnologías duales, es decir, para la fabricación de tipologías de componentes y de servicios que el sector requiere en este momento”.

La experiencia del tejido empresarial es clave y Lorenzana puso en valor el hecho de que un centenar de empresas gallegas trabajen actualmente en este sector, con ejemplos destacados como Navantia o Urovesa, presentes en el Foro. “El objetivo es ser capaces de movilizar todo el potencial industrial y tecnológico que tenemos, de atraer a otras empresas y de generar una oferta seria y real de productos, sistemas y servicios”, añadió.

Tejido empresarial fuerte

En ese sentido, Lorenzana se refirió a la necesidad de favorecer un “cambio” que permita “crear una cultura industrial específica en seguridad y defensa” que pasa, en primer lugar, por que deje de considerarse la defensa como “un gasto productivo” y pase a verse como “una inversión estratégica en los territorios”.

El escenario actual es favorable, no solo en términos económicos, con la decisión de la Comisión Europea de quintuplicar el gasto en el sector hasta los 131.000 millones y el compromiso de regular el mercado interno y simplificar determinados trámites, precisó la conselleira.

En esta situación, ¿cuál es el papel de la Xunta? Lorenzana explicó que de lo que se trata es de “ofrecer las condiciones óptimas de financiación y de acompañamiento, de entablar relaciones y crear consorcios para proyectos” que conviertan esta industria en una “realidad sólida” en la Comunidad.

El establecimiento y el cuidado de estas redes son claves. Alentar y tutelar la cooperación tanto entre la administración y las empresas como entre las compañías es crucial. “Tenemos dos firmas tractoras en Galicia, Navantia y Urovesa, pero también centros tecnológicos y pymes que están despuntando en proyectos de mucho éxito en materia aeroespacial tanto en España como en Europa y el mundo”, dijo.

Uno de los pilares es la atracción de nuevas firmas que todavía no están instaladas o no trabajan en Galicia, pero la Xunta tiene claro que la obtención de fondos tiene que estar ligada a que “hagan crecer a las firmas locales: no me gustaría pensar en empresas muy grandes que fagociten a las pequeñas y no le permitan al tejido industrial gallego desarrollarse”.

La Estratexia se ha propuesto conocer los proyectos y las necesidades de las empresas a corto, medio y largo plazo para poder “alinearlos”, explicó Lorenzana, es decir, “ver cómo pueden encajar en esas líneas y con los instrumentos de apoyo que vamos a publicar. Tenemos que contribuir a esa política industrial, con conocimiento compartido y compromiso mutuo para generar valor en la Comunidad”.

Diagnóstico

Hasta ahora, la Xunta ha identificado 79 proyectos de inversión. Más de la mitad (40) están relacionados con la ampliación o la instalación de nuevas cadenas de producción en Galicia y el siguiente paso es profundizar “de manera individual en cada uno de ellos” para empezar a lanzar los acuerdos de asociación que apoyarán proyectos de inversión productiva, desarrollo y fabricación en Galicia.

La previsión es que estos acuerdos se convoquen en el primer trimestre. La partida económica reservada asciende a 83 millones, que se complementará con otras ayudas. En enero saldrá la primera, que apoyará “el posicionamiento de empresas gallegas como suministradoras en materia de defensa y seguridad mediante certificación (1,5 millones) y en el primer semestre sacaremos la orden de apoyo al desarrollo tecnológico y la industrialización de productos y servicios basados en tecnología dual (seis millones)”.

La conselleira incide en que Galicia “está siendo capaz de posicionarse” y, como ejemplo, aludió al acuerdo firmado con la empresa común Sesar JU Galicia para convertirse en el primer banco de pruebas en España –y el segundo de Europa– del llamado “cielo digital europeo” para modernizar la gestión aérea.

“Estamos viviendo un ciclo histórico de inversiones y vamos a saber aprovecharlo. Confiamos en ese poder de colaboración entre empresas: tenemos talento, experiencia y capacidad de innovar y solo hay que promover las sinergias necesarias”, dijo María Jesús Lorenzana.

Ciudad con ADN en el sector

La elección de Ferrol como escenario del foro no fue casual. La vinculación con el sector de la defensa, con el Arsenal y los astilleros, es histórica –en 1726 se firmó la real orden por la que se creaban los departamentos marítimos en Ferrol, Cádiz y Cartagena–, como recordó el alcalde, José Manuel Rey, que aseguró que la ciudad se enfrenta actualmente a un momento “de transformación” en el que el triángulo que forman la Armada, Navantia y el Puerto está contribuyendo a generar más y nuevas oportunidades “que deben repercutir en el territorio”.

El regidor apuntó algunos datos que reflejan esa tendencia: menos desempleo, primera ciudad gallega en licitación de obra pública en lo que va de año y crecimiento demográfico por segundo año consecutivo este 2025 después de tres décadas largas de declive.

“Vamos a aprovechar el momento”, añadió, “pero solo lo podremos hacer si todos, todas las administraciones y agentes económicos y sociales, trabajamos juntos y si lo hacemos, además, en la dirección correcta, que es la de la modernización”.