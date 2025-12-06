Mi cuenta

Sociedad y Universidad

Raquel Veiga, profesora de Podoloxía: “Es importante pensar en lo que está pasando fuera de mi futura clínica o en la que trabaje”

La docente se encarga anualmente del proyecto de ApS “Promovendo unha podolife saudable na comunidade”, en colaboración con Cáritas

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
06/12/2025 12:18
La profesora imparte clases en la Facultade de Enfermaría e Podoloxía
La profesora imparte clases en la Facultade de Enfermaría e Podoloxía
Campus Industrial Ferrol
Raquel Veiga es la impulsora de uno de los ApS que se desarrollan sistemáticamente desde el curso 2021/22, partiendo de la premisa de que la salud del pie no es un derecho al que puedan acceder todas las personas debido a que no se incluye en la Sanidad Pública. Esta profesora fue alumna en este mismo Campus, por lo que puede dar cuenta de las nuevas oportunidades que tiene la titulación al incluir una dimensión transversal como es la de los valores sociales.

“Pensar en lo que está pasando fuera de mi futura clínina o en la que trabaje”. Ese fue el punto de partida de la docente, que explica cómo el alumnado logra ponerse en el lugar de otro en mayor medida al mantener una relación continuada con los usuarios según van pasando de un curso a otro, terminando con la atención directa en la consulta del Hospital Naval.

El proyecto empezó trabajando con gente sin hogar y, el curso siguiente, desde la propia entidad, Cáritas, de la que destacó el trabajo con “Pilar Lourido, que siempre estuvo y está ahí”, propusieron la extensión a “un programa que se llama ‘Convivindo’, que es relacionado con la situación de soledad no deseada de las personas adultas mayores”. De la misma manera, “el año pasado, también incluimos una perspectiva de género con la mujer rural”, innovando con el tiempo pero siempre atendiendo a colectivos que necesitan de una mayor sensibilización.

