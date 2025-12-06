Mi cuenta

Navantia enciende sus grúas por Navidad a las 20.00 horas de este sábado

Habrá espectáculos lumínicos y sonoros todos los días hasta el 5 de enero

Redacción
06/12/2025 18:43
Imagen de dos grúas iluminadas en la Navidad de 2023
Imagen de dos grúas iluminadas en la Navidad de 2023
Daniel Alexandre
Navantia vuelve a participar del alumbrado navideño aportando su grano de arena con la iluminación de tres grúas desde el ocaso hasta la medianoche y la exhibición de espectáculos sonoros y visuales cada día a las 20.00, 21.00 y 22.00 horas hasta el 5 de enero. El pistoletazo tendrá lugar este mismo sábado, 6 de diciembre, a las ocho, momento en el se procederá al estreno de esta nueva propuesta que durará cinco minutos. A las 21.00 horas se podrá disfrutar, además, del programa de 2024 y a las 22.00, del de 2023. Esta secuencia, informa la compañía pública se repetirá cada día, si bien el 21 y 31 de diciembre, y también el día de Reyes, los pases serán cada hora desde las 19.00 hasta las 8.00 del día siguiente.

Así, tres grúas se teñirán de color azul, verde y magenta en el astillero de Ferrol, una por cada fragata F-110 en construcción. Además, en momentos puntuales se le sumará una de las que opera en el dique 2, que es donde se encuentra la primera fragata de la serie, la "Bonifaz", botada el pasado 11 de septiembre. Estarán encendidas cada día, hasta el 5 de enero, desde el ocaso hasta la medianoche. Por su parte, Fene iluminará a partir de la próxima semana su grúa pórtico

Navantia recomienda seguir los espectáculos desde los Jardines de Herrera, por ser el mejor lugar para contemplar el colorido de las grúas. Para conseguir la experiencia sensorial completa se deberá escuchar al mismo tiempo la música, sincronizada con las luces. Para ello, deberá accederse a la siguiente web, donde podrá verse el calendario completo de los pases. 

