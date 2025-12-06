Mi cuenta

Más de 1.300 niños entre seis meses y 11 años, llamados para vacunarse de la gripe

Antes de la campaña, el 47% de esta franja ya se había inmunizado

Redacción
06/12/2025 22:39
Un total de 1.320 niños y niñas con edades comprendidas entre los seis meses y los 11 años fueron llamados en los últimos días para vacunarse de la gripe entre el pasado viernes y ayer sábado. En total, el Servizo Galego da Saúde convocó a más de 33.000 menores de esa franja de toda Galicia para poder inmunizarse contra el virus estacional en los 14 hospitales de la red pública autonómica.

El conselleiro de Sanidade, el ferrolano Antonio Gómez Caamaño, animó las horas previas a los progenitores y tutores de los menores a participar en esta campaña de vacunación extraordinaria, puesto que “é a mellor protección fronte á gripe”. Hasta la semana pasada, más de 720.000 personas se inmunizaron contra este virus, la mayor parte –dos tercios– de 65 años o más. También se ha vacunado cerca del 60% del personal sanitario y casi la mitad (47%) de los niños y niñas hasta los 11 años.

Hasta la fecha, el Sergas ha registrado más de un millar de ingresos hospitalarios por culpa de la gripe, sobre todo la tipo A, según recordó el titular de la cartera de Sanidade de la Xunta. 

