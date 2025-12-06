Lo último de Böj, el grupo folk local con gran éxito a nivel estatal, se escucha en el Jofre

En el canal de Youtube del grupo Böj se pueden ver los videoclips de "Hora Zulú" Diego Bea Besada

“Hora Zulú” es el título del disco que presentará la banda Böj en el escenario más emblemático de su ciudad, el Jofre. Lo harán este domingo 7, a las 19.00 horas, en un concierto que contará con la colaboración de numerosos artistas, igual que realizaron en su actuación en el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira para dar inicio a su gira de verano, aunque para esta fase invernal también tienen preparadas otras sorpresas.

El trabajo que darán ahora a conocer al público de Ferrolterra, que salió a la luz gracias a una exitosa de campaña de crowdfounding, consolida su particular perspectiva sobre el folk actual, manteniendo su compromiso con la filosofía internacional al mismo tiempo que innovan sin dejar de lado su arraigo a la tradición.

Böj presenta o seu “Hora Zulú” no teatro Jofre rodeado de colaboradores e sorpresas Más información

De hecho, los músicos que componen este proyecto (Ricardo Mouriño, Fausto Escrigas, Rubén Gómez, Pablo Vergara y Cibrán Seixo) hacen gala de su experiencia en otros muchos géneros fuera del folk, como el reggae, el jazz o el pop rock, con el consiguiente enriquecimiento de sus características melodías tradicionales gallegas.

La banda actuó desde sus inicios por escenarios de salas y festivales de ámbito estatal y también internacional, un recorrido en el que sus integrantes fueron reconocidos por sus increíbles directos, su enfoque creativo y su fidelidad a la tradición, que reinterpretan libremente, siempre desde el respeto por la misma.

Entradas

Las personas interesadas en asistir al concierto pueden adquirir sus entradas por anticipado en la taquilla del teatro o a través de la web de Ataquilla.