Navidad multicultural

Las Velitas Colombianas alumbran la Navidad en Ferrol acogiendo a todas las culturas

El Patronato Concepción Arenal estrenará además la Novena de Aguinaldos en esta tercera convocatoria

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
06/12/2025 20:16
Una de las anteriores celebraciones del Día de las Velitas que organiza el Patronato Concepción Arenal
Emilio Cortizas
El barrio de la Magdalena, entre las calles Rochel y Lugo, se iluminará este domingo 7, a partir de las 19.00 horas, con las Velitas Colombianas, una tradición que precede al inicio de la Navidad en este país. Desde la organización, que corre a cargo del Patronato Concepción Arenal, animan a asistir a cualquier persona interesada, independientemente de su procedencia, a un evento en el que cantarán villancicos los más pequeños de la asociación y se repartirán, gratis hasta agotar existencias, dulces típicos para estas fechas como son las nochebuenas, a base de dulce de leche, buñuelo y natilla.

“En Colombia se cierran las calles y no hay por donde andar”, explica la organizadora Maryluz Victoria, que relata cómo se vive allí esta celebración, en la que se realizan pinturas en los pavimentos públicos y “prevalece mucho lo innovador del farol”, por su estilo o su material, ya que al terminar se premia a los rincones más bonitos.

Este es el tercer año consecutivo que la entidad convoca esta cita en conmemoración de la Inmaculada Concepción, una fecha que aunque se celebra el día 8, en Colombia se estira ya desde la víspera. La buena acogida, especialmente por colombianos y por otras nacionalidades de Latinoamérica, aunque haya gallegos implicados, les invita a continuar y animar a la gente a participar con sus propias velas y a que “lleve algo simbólico de su país”, propone Maryluz, de manera que “otras comunidades también estén presentes”.

Novena

El Patronato organiza por primera vez la Novena de Aguinaldos, del lunes 15 al martes 23, en la que se montará un belén y se cantarán gozos y villancicos, recordando al público infantil la historia “desde el momento que la Virgen queda embarazada hasta que nace el niño Dios”. Los pequeños que participen durante todas las jornadas, que deben apuntarse antes en el 643 026 737, recibirán en la última un regalo.

