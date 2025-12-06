Mi cuenta

Cae parte del falso techo de un negocio de hostelería en la calle del Sol

No hubo daños personales, pero intervinieron los bomberos

Redacción
06/12/2025 22:28
Exterior del local donde se produjo el incidente
Exterior del local donde se produjo el incidente
Cedida
La caída de parte del falso techo de un local de hostelería de la calle del Sol se saldó sin daños personales, pero sí con desperfectos y la actuación de agentes del Parque de Bomberos municipal, que se desplazaron al lugar para asegurar la zona y comprobar que no había ningún problema estructural.

La central del servicio de emergencias recibió una llamada a las 17.21 horas de este sábado en la que se alertaba de que en el establecimiento localizado en el bajo del inmueble del número 79 de la citada calle se había desprendido parte de las planchas.

Hasta el local se desplazó una dotación para supervisar el interior y el edificio por si hubiera que retirar o apuntalar alguna zona. Tras la comprobación se observó que el falso techo pudo fallar por humedad o desgaste del material, informaron fuentes municipales. 

