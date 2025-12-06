Cae parte del falso techo de un negocio de hostelería en la calle del Sol

Exterior del local donde se produjo el incidente Cedida

La caída de parte del falso techo de un local de hostelería de la calle del Sol se saldó sin daños personales, pero sí con desperfectos y la actuación de agentes del Parque de Bomberos municipal, que se desplazaron al lugar para asegurar la zona y comprobar que no había ningún problema estructural.

La central del servicio de emergencias recibió una llamada a las 17.21 horas de este sábado en la que se alertaba de que en el establecimiento localizado en el bajo del inmueble del número 79 de la citada calle se había desprendido parte de las planchas.

Hasta el local se desplazó una dotación para supervisar el interior y el edificio por si hubiera que retirar o apuntalar alguna zona. Tras la comprobación se observó que el falso techo pudo fallar por humedad o desgaste del material, informaron fuentes municipales.